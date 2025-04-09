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Safranbolu Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde 416 bin ziyaretçi ağırladı. Karabük'ün gözbebeği, doluluk oranlarıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:23
Safranbolu Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Safranbolu'da Bayram Bereketi

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihi dokusuyla ünlü 'Safranbolu', Ramazan Bayramı tatilini yoğun bir şekilde geçirdi. Bayram süresince toplam 1 milyon 718 bin 845 aracın Karabük sınırlarından giriş çıkış yaptığı bildirildi. Bu araçlardan 208 bin 160'ının Safranbolu'ya giriş yaptığı gözlemlendi ve yaklaşık 416 bin 312 kişinin bölgeyi ziyaret ettiği kaydedildi.

Vali Yavuz'dan Açıklamalar

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili boyunca 995 personelin emniyet ve jandarma tarafından görev aldığını belirterek, tatil süresinde il genelindeki otel ve pansiyonların doluluk oranının %70'ler seviyesine ulaştığını ifade etti. Yavuz, 3 bin 957 yatak kapasitesine sahip olan Karabük'te, 20 bin 540 kişinin konakladığını vurguladı.

Safranbolu'nun Önemli Destinasyonu

Yavuz, “Safranbolu bizim göz bebeğimiz. Tarihiyle, mimarisiyle, kültürüyle, doğasıyla değil sadece ilimizin, aynı zamanda ülkemizin de tatil merkezlerinden biri” diyerek, ilçenin gelen turist sayısının arttığını açıkladı. Ayrıca, 9 günlük tatil boyunca yaklaşık 151 tur otobüsünün bölgeye geldiği ve 6 bin 800 kişinin Karabük'e ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Tatilin Ticaret Üzerindeki Etkisi

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram günlerinde otellerin %100 doluluk oranına ulaştığını, gittikçe artan ziyaretçi sayısının esnafın satışlarını olumlu yönde etkilediğini kaydetti. Urgancıoğlu, “Sezona 'merhaba' demiş olduk,” dedi. Ayrıca, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta da yoğun günlerin yaşanacağı bekleniyor.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem...

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem...

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, her dönem yurt içinden çok sayıda ziyaretçinin yanı sıra yabancı turistleri ağırlıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini dolu dolu geçirdi.

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