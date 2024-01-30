Sağlık Bakanlığı, 81 ilde 27 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 35 bin yeni işçi alımı yapıyor! Süreç resmen başladı

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 35 bin yeni işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alımlar için atama kurası yapılacak. Atama kurası için talep toplama süreci başladı. Başvuru yapmak isteyenler, 15 Şubat 2024 tarihine kadar taleplerini bildirebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. Bu kapsamda, 10/7/2023 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği 27 bin kişilik kadro ile personel alımı yapılacak. Bu alımlar, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezi, sağlık evi ve yataklı tedavi birimlerinde gerçekleştirilecek. Kontenjan dağılımı şöyle:

Diyetisyen: 1

Ebe: 9

Hemşire: 2

Sağlık Memuru: 25

Sağlık Teknikeri: 1

Tabip: 3498

Uzman Tabip: 23464

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI İÇİN TALEP TOPLAMA SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında yapılacak atama kurası için talep toplama sürecini başlattı. Talep toplama süreci, 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Talep bildirimi zorunlu değil. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler. Talep toplama süreci, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülecek. Talep toplama süreci, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında yapılacak. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecekler.)

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ İŞÇİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 35 bin yeni işçi alımı yapacağını da duyurdu. Bu alım için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı gerekiyor. Kontenjan dağılımı ve başvuru şartları henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı, bu konuda ilerleyen günlerde açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında kaç personel alacak? Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 35 bin yeni işçi olmak üzere toplam 62 bin personel alacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için talep toplama süreci ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı için talep toplama süreci 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için hangi unvanlarda talep toplanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacak. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecekler.)

Sağlık Bakanlığı personel alımı için atama kurası ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı için atama kurası 2024 yılında yapılacak. Atama kurası tarihi henüz belli değil.

Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni işçi alımı için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı 35 bin yeni işçi alımı için kontenjan dağılımı ve başvuru şartları henüz belli değil. Sağlık Bakanlığı, bu konuda ilerleyen günlerde açıklama yapacak.