Sağlık Bakanlığı, 81 İlde En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak! İşte Şartlar ve Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'ndan 2024 Yılı İçin Hastanelere Personel ve İşçi Alımı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında hastanelere yapılacak personel ve işçi alımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek alımlar için detaylar netleşti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, yeni hastane ve sağlık kuruluşları için geniş bir personel alımı süreci başlatılacak. İşte detaylar:

2024 YILI HASTANELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımları, çeşitli kadrolarda geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımlar için ÖSYM'nin tercih kılavuzuna göre başvurular alınacak. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlar, sağlık sektöründeki önemli ihtiyaçları karşılamak üzere gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ÖSYM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Sözleşmeli hastane personeli alımları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercihler doğrultusunda yapılacak. Başvurular, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından alınacak. Bu süreç, sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasına önemli katkıda bulunacak. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni kurulacak hastaneler ve sağlık kuruluşları için gerekli personel alımları hızla tamamlanacak.

HANGİ ALANDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

2024 yılı için yapılacak personel alımları çeşitli kadrolarda gerçekleşecek. Aşağıda belirtilen kadrolarda alımlar yapılacak:

Hemşire

Destek Personeli

Sağlık Teknisyeni

Sağlık Teknikeri

Biyolog

Büro Personeli

Çocuk Gelişimcisi

Diğer Sağlık Personeli

Dil ve Konuşma Terapisti

Diyetisyen

Ebe

Fizyoterapist

Gerontolog

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)

Odyolog

Perfüzyonist

Psikolog

Sağlık Fizikçisi

Sosyal Çalışmacı

Mimar

Mühendis

Şehir Plancısı

2024 YILI HASTANELERE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için işçi alımları da gerçekleştirecek. Bu alımlar, özellikle hastanelerdeki destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak.

İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN KURA İLE YAPILACAK

Hastane işçi alımları, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılacak. Bu süreç, hastanelerdeki çeşitli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALINACAK?

İşçi alımları şu kadrolarda yapılacak:

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

Elektrikçi (Genel)

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

İnşaat Boyacısı/Boyacı

Marangoz

Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi

Oto Elektrikçi

Otomotiv Kaportacısı

Klinik Destek Elemanı

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için yapacağı bu alımlar, sağlık sektöründeki personel ve iş gücü ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni kurulacak hastaneler ve sağlık kuruluşları için yapılacak bu geniş çaplı alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacını taşıyor. Başvurularla ilgili detaylar ve başvuru tarihleri için Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmek önemlidir.