Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sağlık Bakanlığı, 81 İlde En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak! İşte Şartlar ve Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı, hastanelere yapılacak personel ve işçi alımlarını açıkladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunları için çeşitli kadrolarda alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:04
Sağlık Bakanlığı, 81 İlde En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak! İşte Şartlar ve Kontenjan Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'ndan 2024 Yılı İçin Hastanelere Personel ve İşçi Alımı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında hastanelere yapılacak personel ve işçi alımlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek alımlar için detaylar netleşti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yaptığı açıklamalara göre, yeni hastane ve sağlık kuruluşları için geniş bir personel alımı süreci başlatılacak. İşte detaylar:

Sağlık Bakanlığı, 81 İlde En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak! İşte Şartlar ve Kontenjan Dağılımı

2024 YILI HASTANELERE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımları, çeşitli kadrolarda geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacak alımlar için ÖSYM'nin tercih kılavuzuna göre başvurular alınacak. Türkiye genelinde yapılacak bu alımlar, sağlık sektöründeki önemli ihtiyaçları karşılamak üzere gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ÖSYM ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Sözleşmeli hastane personeli alımları, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercihler doğrultusunda yapılacak. Başvurular, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından alınacak. Bu süreç, sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasına önemli katkıda bulunacak. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni kurulacak hastaneler ve sağlık kuruluşları için gerekli personel alımları hızla tamamlanacak.

HANGİ ALANDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

2024 yılı için yapılacak personel alımları çeşitli kadrolarda gerçekleşecek. Aşağıda belirtilen kadrolarda alımlar yapılacak:

  • Hemşire
  • Destek Personeli
  • Sağlık Teknisyeni
  • Sağlık Teknikeri
  • Biyolog
  • Büro Personeli
  • Çocuk Gelişimcisi
  • Diğer Sağlık Personeli
  • Dil ve Konuşma Terapisti
  • Diyetisyen
  • Ebe
  • Fizyoterapist
  • Gerontolog
  • İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
  • Odyolog
  • Perfüzyonist
  • Psikolog
  • Sağlık Fizikçisi
  • Sosyal Çalışmacı
  • Mimar
  • Mühendis
  • Şehir Plancısı

2024 YILI HASTANELERE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki iş gücü ihtiyacını karşılamak için işçi alımları da gerçekleştirecek. Bu alımlar, özellikle hastanelerdeki destek hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak.

İŞÇİ ALIMI İŞKUR ÜZERİNDEN KURA İLE YAPILACAK

Hastane işçi alımları, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek ve KPSS şartı aranmaksızın en az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılacak. Bu süreç, hastanelerdeki çeşitli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

HANGİ KADROLARDA İŞÇİ ALINACAK?

İşçi alımları şu kadrolarda yapılacak:

  • Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
  • Elektrikçi (Genel)
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • İnşaat Boyacısı/Boyacı
  • Marangoz
  • Oto Bakım Onarımcısı / Otomotiv Mekanikçisi
  • Oto Elektrikçi
  • Otomotiv Kaportacısı
  • Klinik Destek Elemanı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için yapacağı bu alımlar, sağlık sektöründeki personel ve iş gücü ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni kurulacak hastaneler ve sağlık kuruluşları için yapılacak bu geniş çaplı alımlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunma amacını taşıyor. Başvurularla ilgili detaylar ve başvuru tarihleri için Sağlık Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!