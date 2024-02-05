Sağlık Bakanlığı’ndan 10 Bin 60 Kişiye Müjde! İşte Yeniden Atama Kurası Detayları

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 1. Dönem Atama Kurası Başvuruları Sona Eriyor!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı 1. Dönem atama kurası için başvuruların sona ereceğini açıkladı. 10 bin 60 kişilik boş kadro ile gerçekleştirilecek olan atama sürecinde, adaylar başvurularını en geç 5 Şubat 2024 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı 1. Dönem atama kurası için başvuruların sona ereceğini duyurdu. 10 bin 60 kişilik boş kadro ile yapılacak olan atamalara başvurular, 30 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı ve en geç 5 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. İşte detaylar:





Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 1. Dönem Atama Kura İçin Başvurular Sona Eriyor!

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı 1. Dönem atama kurası için başvuruların sona ereceğini açıkladı. Bu kapsamda farklı kadrolarda toplamda 10 bin 60 kişilik boş kadro ile atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 1. Dönem Atama Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 30 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup en geç 5 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar, başvurularını [Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi](BURADAKİ) adres üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılı 1. Dönem Atama Atama Kurası Detayları

Sağlık Bakanlığı, atama kurası için 657-4/B ve 663-45/A sözleşmeli pozisyonlarda personel alımı yapacak. Bu kapsamda genel yönetim bütçesi ve döner sermaye bütçesi boş pozisyon listeleri yayımlanmıştır.

Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi:

- 4 Biyolog,

- 20 Büro Personeli,

- 65 Destek Personeli,

- 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli,

- 29 Diyetisyen,

- 239 Ebe,

- 29 Fizyoterapist,

- 587 Hemşire,

- 22 Mühendis,

- 35 Psikolog,

- 171 Sağlık Memuru,

- 678 Sağlık Teknikeri,

- 15 Sosyal Çalışmacı.

Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi:

- 32 Büro Personeli,

- 11 Destek Personeli,

- 14 Diyetisyen,

- 98 Ebe,

- 293 Hemşire,

- 104 Sağlık Memuru,

- 127 Sağlık Teknikeri.

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