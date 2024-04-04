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Sahil Güvenlik personel alımı bugün başladı! Başvuru şartları ve kadrolar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı SBB’nin ilanına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı, çeşitli meslek dallarında kalıcı personel alımı yapacak. Aranan pozisyonlar arasında gemi için armatör, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, elektrikçi, elektronik teknisyeni, hidrolik uzmanı, izolasyon ustası, kaynakçı, deniz motorları mekanikeri, polyester tekne yapım ustası, metal işçisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, tesviyeci ve torna tezgahı operatörü bulunmaktadır. Adayların başvuruları 1 Nisan itibarıyla İŞKUR aracılığıyla kabul edilmeye başlanmıştır. Detaylı şartlar ve açık kontenjan bilgileri için ilgili duyuruya başvurulabilir.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:30
Sahil Güvenlik personel alımı bugün başladı! Başvuru şartları ve kadrolar açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı için belirlenen şartlar şunlardır: 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2527 sayılı Kanun’un yabancı uyruklu kişilerin çalışma hakkına ilişkin hükümleri dışında. 

2- Başvuru tarihinin son gününde en az 18 yaşında olup, 36 yaşını doldurmamış olmak. 

3- İlan edilen pozisyonlar için gerekli eğitim düzeyinden mezun olmak ya da ilgili ustalık belgesine sahip olmak. Belgeye sahip olup henüz teslim alınmamış olan adaylar da başvurabilirler, ancak belge kontrol aşamasında bu durumu kanıtlamaları gerekecektir. Örgün eğitime devam eden kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Bu işe alım süreci sadece Mersin il sınırları içinde yaşayanlar için geçerlidir. Adayların başvuru için kullanacakları adres, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kaydedilmiş olan ana ikametgah adresi olmalıdır. Başvuru dönemi içinde Mersin’e taşınanların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. 

5- Öncelikli başvuru hakkına sahip kişiler, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığı tarafından çağrıldıkları halde geçerli bir mazeret sunmadan katılmazlar, sınavı kaçırırlar, iş teklifini reddederler ya da başka bir kamu kuruluşunda daimi işçi olarak işe başlarlarsa, bu öncelik haklarını kaybederler. Bu hak yalnızca bir kez kullanılabilir. 

6- İşe alımda öncelik hakkından yararlanmak isteyen adayların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde belirtilen şartları taşıdıklarını belgelemeleri gerekmektedir. Terörle mücadele esnasında yaralanıp malul olmayanlar, sağlık raporları ve terörle mücadelede yaralandıklarını gösteren resmi yazılarla, gösterdikleri üstün hizmetler için ödüllendirilenler, bu durumlarını ilgili askeri veya jandarma komutanlıklarından alacakları belgelerle kanıtlamalıdırlar.

7- Adayların, affedilmiş olsalar dahi, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunma aleyhine suçlar, devlet sırlarına ve casusluk faaliyetlerine karışmamış olmaları; zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi ekonomik suçlar ile ihale ve edim ifasına fesat karıştırma, kara para aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. 

8- Askerlik görevi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, erteletmiş veya muaf olmak. 

9- Terör örgütleriyle hiçbir şekilde ilişkisi olmamak; bu tür örgütlere destek vermemiş, kamu olanaklarını bu örgütler lehine kullanmamış veya kullanılmasına izin vermemiş, terör örgütlerinin propagandasını yapmamış olmak.

10- Adaylar, Milli Güvenlik Kurulu tarafından milli güvenliğe karşı faaliyet gösterdiği belirlenen herhangi bir yapı veya gruba, terör örgütlerine dahil olmamalı, bunlarla herhangi bir bağlantıları olmamalıdır. 

11- Adayların, başvurdukları kamu kurum ve kuruluşlarının özel mevzuatında belirtilen özel koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

12- Kamusal haklardan mahrum bırakılmamış olmak ve bu hakları serbestçe kullanabiliyor olmak. 

13- Başvuru sahiplerinin, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli, yaşlılık veya maluliyet maaşı almaması şarttır. 

14- Disiplin suçları nedeniyle kamu görevinden veya meslekten ihraç edilmiş kişilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

iş ilanı

iş ilanı

iş ilanı

iş ilanı

iş ilanı

iş ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığına iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, 1-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. İŞKUR’un iş ilanları sayfasına kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, ‘işyeri unvanı’ bölümüne ‘SAHİL GÜVENLİK’ yazarak arama yapabilirsiniz; böylece ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

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