Şahinbey Belediyesi'nden 23 milyon 859 bin 371 kişiye çorba ikramı

Şahinbey Belediyesi'nin 2012'den beri süren çorba ikramında 23 milyon 859 bin 371 kişi sıcak çorba aldı; günlük 16 bin kişiye 23 noktada hizmet veriliyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:05
Şahinbey Belediyesi, 2012 yılında başlattığı çorba ikramı projesiyle vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor. Bugüne kadar 23 milyon 859 bin 371 kişiye sıcak çorba sunuldu.

Belediye ekipleri, ilçenin 23 ayrı noktasında sabahın erken saatlerinde, günlük ortalama 16 bin kişiye çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Uygulama, güne sıcak bir başlangıç yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Başkanın mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabah erken saatlerde işe ve günlük yaşama başlayan vatandaşların çorba ikramından memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Bu proje sadece bir sıcak çorba ikramı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesine vesile oluyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın güne sıcak bir başlangıç yapmasına katkı sağlamak bizim için mutluluk verici. Çorba dağıtımlarımız kesintisiz bir şekilde devam edecek' dedi.

Projeye gösterilen ilgi, 23 milyonun üzerindeki rakamla toplumsal bir gelenek haline geldi. Vatandaşlar çalışmalarından memnun olduklarını ve projenin dayanışmayı artırdığını ifade ediyor.

