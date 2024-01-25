Sakarya'da yaşayanlara müjde! SUBÜ lise mezunu KPSS 50 puanla personel alım ilanı yayımladı

SUBÜ Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu Personel Alacak: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 21 kişilik boş kadro için Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru süreci ise aynı gün başladı ve 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, istenen belgelerle birlikte başvurularını şahsen Üniversiteye yapacaklar.

SUBÜ Hangi Kadrolara Personel Alacak?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 21 kişilik boş kadro için farklı eğitim seviyelerine ve mesleklere göre personel alımı yapacak. Alınacak personellerin kadro dağılımı şöyle:





Lise Mezunu: 5 Temizlik Görevlisi,

Ön Lisans Mezunu: 1 Büro Personeli, 2 Tekniker,

Lisans Mezunu: 11 Büro Personeli, 1 Mühendis, 1 Kütüphaneci,

SUBÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı için adaylardan bazı genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtiliyor. Bu şartlar şunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Özel şartlar ise alınacak personellerin eğitim, KPSS ve mesleki yeterlilikleri ile ilgili. Bu şartlar şöyle:

Lise mezunu temizlik görevlileri için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak, temizlik işlerinde en az 1 yıl deneyimli olmak, temizlik işlerinde çalışmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Ön lisans mezunu büro personeli için; en az ön lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek,

Ön lisans mezunu teknikerler için; en az ön lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, alınacak kadroya uygun bölümlerden mezun olmak, ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olmak,

Lisans mezunu büro personeli için; en az lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek,

Lisans mezunu mühendis için; en az lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, alınacak kadroya uygun bölümlerden mezun olmak, ilgili alanda en az 1 yıl deneyimli olmak, mühendislik alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

Lisans mezunu kütüphaneci için; en az lisans mezunu olmak, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, kütüphanecilik bölümünden mezun olmak, kütüphanecilik alanında en az 1 yıl deneyimli olmak, kütüphanecilik alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

SUBÜ Personel Alımı Kontenjana Göre Özel Başvuru Şartları Neler?









SUBÜ Personel Alımı Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı için başvuru süreci 25 Ocak 2024 tarihinde başladı ve 8 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.