SAMDOB, 23 Nisan'da Ücretsiz 'Okulumuz Orman' Oyununu Sahneleyecek

SAMSUN'DA 23 NİSAN COŞKUSU

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle minik sanatseverler için özel bir etkinlik düzenliyor. "Okulumuz Orman" adlı çocuk oyunu, yarın saat 14.00'te Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Oyun Hakkında

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik bu eğlenceli oyun, hayvanat bahçesine gitmek için sabırsızlanan öğrencilerin maceralarını anlatıyor. Oyun, öğrencilerin bir anda gerçek bir ormanın içine dalışı ve ormandaki hayvanların yardımıyla buradan çıkma serüvenini gözler önüne seriyor.

Görsel ve İşitsel Tasarımlar

Oyun, yaratıcı ekip üyeleri tarafından özenle hazırlanmıştı. Koreografisi Özgün Barılı, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Minik izleyicileri bekleyen bu özel etkinlik, çocukların sanatla buluşmasını ve keyifli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak minik izleyicileriyle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu yarın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak minik izleyicileriyle buluşturacak.