SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturuyor. Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen tarafından kaleme alınmış olan bu eser, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği melodilerle hayat bulacak. Şarkı sözlerini ise Çiğdem Talu yazdı.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe müzik düzenlemelerini yaparak eseri senfonik orkestraya uyarladı, rejisör Şahan Gürkan ise müzikalin opera bale sahnesine taşınmasında önemli bir rol üstlendi. Koreografi ise Şebnem Şenel tarafından hazırlandı.

Hisseli Harikalar Kumpanyası, 100'ü aşkın solist sanatçı, koros, bale sanatçıları ve teknik ekip tarafından sergilenecek. Kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştiriliyor.

İki perdelik bu müzikal, bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alıyor. Müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.