DOLAR
36,08 0,04%
EURO
37,8 -0,74%
ALTIN
3.397,05 -0,92%
BITCOIN
3.458.998,81 1,2%

SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, klasikleşmiş 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 22:48
SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

SAMSUN Devlet Opera ve Balesi, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturuyor. Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen tarafından kaleme alınmış olan bu eser, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği melodilerle hayat bulacak. Şarkı sözlerini ise Çiğdem Talu yazdı.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe müzik düzenlemelerini yaparak eseri senfonik orkestraya uyarladı, rejisör Şahan Gürkan ise müzikalin opera bale sahnesine taşınmasında önemli bir rol üstlendi. Koreografi ise Şebnem Şenel tarafından hazırlandı.

Hisseli Harikalar Kumpanyası, 100'ü aşkın solist sanatçı, koros, bale sanatçıları ve teknik ekip tarafından sergilenecek. Kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır ve ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından gerçekleştiriliyor.

İki perdelik bu müzikal, bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alıyor. Müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir
2
Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek
3
İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor
4
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor
5
Bugatti'nin son bombası 'Kızıl Ejdarha' ortamı yaktı geçti! 1.578 beygir gücünde, 0'dan 200'e 5.8 sn'de çıkan araçın fiyatı dudak uçuklattı
6
Merkür-Jüpiter üçgeni: Geleceğe hazır mısınız?
7
SAMDOB, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneliyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!