Samsun'da 4 bin 550 metrelik Atakum Atık Su Kolektör Hattında Sona Gelindi

SASKİ'nin projesi TM2 Terfi Merkezi bağlantısıyla devreye alınıyor

SAMSUN (İHA) — Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Atakum sahilinde yürütülen atık su kolektör hattı çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Atakum Atık Su Kolektör Hattı Projesi kapsamında toplam 4 bin 550 metre uzunluğundaki hattın imalatı tamamlandı ve hattın TM2 Atık Su Terfi Merkezine bağlantısı gerçekleştiriliyor.

Proje, Karadeniz Bölgesi'nde 1.600 milimetre çapında polietilen boru kullanılarak bu ölçekte inşa edilen tek atık su kolektör hattı olma özelliğini taşıyor. Son etabın tamamlanmasıyla sistem tamamen devreye alınacak ve atık sular güvenli biçimde taşınarak çevreye zarar vermesi önlenecek.

Halit Doğan, altyapı yatırımlarının kentlerin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Altyapı yatırımları çoğu zaman görünmez ancak bir şehrin sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde büyümesinin temelini oluşturur. Karadeniz Bölgesi'nde bu ölçekte ve bu teknik altyapıyla hayata geçirilen atık su kolektör hattımız, Samsun’umuz için son derece kıymetli bir yatırımdır.' dedi.

Doğan, hattın terfi merkezine bağlantısının tamamlanmasıyla şehrin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak güçlü bir sistemin devreye alınacağını belirterek, projenin yaklaşık 250 milyon TL değerinde olduğunu, çevreyi koruyan ve halk sağlığını önceliklendiren bir altyapı sunulduğunu söyledi.

Başkan Doğan, 'Şehrimizin yarınlarını bugünden inşa etmek için ekiplerimizle birlikte sahada özveriyle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

