Samsun'da Anıt Çınar: Gövdesiz Kabuğuyla Hayata Tutunuyor

Dışarıdan bakıldığında içi tamamen boş olan ve yalnızca dış kabukla ayakta kalan çınar, üst dallarındaki yeşillikle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Gövdesinin bir süre önce yandığı öğrenilen ağaç, şehirde dikkat çeken görüntüler oluşturuyor.

Yalı Cami’nin inşa edildiği 1894 yılından sonra büyümeye başladığı tahmin edilen çınar, Samsun'da Buğday Pazarı mevkiinde bulunduğu için uzun yıllardır vatandaşların dinlenme noktası oldu.

Tescil ve Koruma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Samsun genelindeki 20 anıt ağaçtan biri olarak tescillenen çınar, ayrıca 1985 yılında Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla koruma altına alındı. Bakanlığın kayıtlarında, ağacın gövdesi yanmadan önceki görkemli hâline dair fotoğraf ve bilgiler de yer alıyor.

Eski görkeminden uzak olsa da asırlık çınar, bugün de vatandaşlara gölgelik alan sağlamaya devam ediyor ve şehrin kültürel hafızasında yer tutuyor.

