Samsun'da Güvercin Tutkunları Kupa Töreninde: 'Haydi Bir Tuğla da Sen Koy'

Samsun Güvercin Yetiştiricileri Derneği, dereceye giren güvercinleri ödüllendirdi ve dernek binası için 'Haydi Bir Tuğla da Sen Koy' kampanyasını başlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:26
SAMSUN (İHA) – Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneği, sezon boyunca dereceye giren güvercinler için düzenlediği kupa töreninde bir araya geldi. Dernek Başkanı Hikmet Şimşek, derneğe ait bir bina satın almak amacıyla başlatılan kampanyayı duyurdu.

Kupa töreni ve açık artırma

Her yıl düzenlenen etkinlikte, 2025 yılı boyunca yapılan yarışmalarda dereceye giren güvercin sahiplerine kupaları takdim edildi. Etkinlikte ayrıca derneğe kalıcı bir bina kazandırmak amacıyla bağışlanan güvercinler açık artırma ile satışa sunuldu.

Başkanın çağrısı: 'Haydi Bir Tuğla da Sen Koy'

Etkinlikte konuşan Samsun Güvercin Yetiştiricileri ve Serinofil Derneği Başkanı Hikmet Şimşek, dernek binasını kendi öz kaynaklarıyla almak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Burada kupa törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bir sene boyunca dereceye giren kuşlarımıza ödüllerini veriyoruz. Ayrıca derneğimize ait bir mülk edinmek için ’Haydi Bir Tuğla da Sen Koy’ kampanyası başlattık. Üyelerimizin bağışladığı ve burada gördüğünüz kuşlar açık artırmaya çıkacak. Elde edilen gelirle kendi imkanlarımızla dernek binamızı almayı hedefliyoruz."

Geniş kitle ve sosyal sorumluluk

Şimşek, derneğin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Şu an Samsun’un en büyük sivil toplum örgütüyüz. Derneğimize kayıtlı resmi bin 700 üyemiz var. Ancak Samsun genelinde güvercin besleyen yaklaşık 5 bin kişilik büyük bir camiaya sahibiz" dedi.

Derneğin toplumsal olaylara duyarlı olduğunu vurgulayan Şimşek, "Biz sadece bir güvercin sevenler derneği değiliz. Sosyal aktiviteler yapan, zor zamanlarda halkımızın yanında olan bir derneğiz. Allah bir daha göstermesin, 6 Şubat depremlerinde de bölgeye yardımlarımızı ulaştırdık. Amacımız sadece güvercin uçurmak değil, sosyal dayanışmayı da sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yapılan açık artırma ve ödül töreninin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

