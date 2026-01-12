Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sabah oluşan yoğun sis, görüş mesafesini birkaç metreye düşürüp şehir içi trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:54
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın ardından gelen sis, şehir merkezini sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapladı.

Etkiler ve hava koşulları

Muğla genelinde etkili olan yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında gece ve gündüz farkı belirginleşti. Termometrelerin gece -1 derece, gündüz ise 6-7 derece dolaylarında seyrettiği Menteşe’de, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü.

Trafikte aksamalar ve uyarılar

Görüş mesafesindeki kısıtlılık, özellikle şehir içi trafiğini etkiledi. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki aksamalar üzerine emniyet ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

