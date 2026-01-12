Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)

Kırklareli Valiliği, kar ve buzlanma riskine bağlı olarak kırsal bölge taşımalı eğitimine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten kar ve buzlanma uyarısı: 12 Ocak 2026 Pazartesi

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirildi.

Bu nedenle, kırsal bölgelerden yapılan taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Yetkililer, kararın öğrenci ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti. Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir.

Valilik açıklamasında, hava şartlarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

