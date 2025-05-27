Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Arda Boyları' Balesini Sahneliyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Unutulmaz Bir Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Arda Boyları' balesini yarın sanatseverlerle buluşturuyor. Bu etkileyici eser, Trakya yöresine ait sevilen türküleri modern dans ile harmanlayarak, birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesini sahneye taşıyor.

2015'te Prömiyerini Yapan Eser

Prömiyeri 2015 yılında gerçekleştirilen 'Arda Boyları', koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç tarafından üstlenilmiş. Eserin müzikleri, İsmail Sezen ve Arda Erdem'e aitken, librettosunu Ayşegül Çevik yazmıştır. Tasarımlar ise alanında uzman isimler tarafından hazırlanmıştır; dekor Hakkı Kandır, kostümler Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Murat Yılmaz'a aittir.

Türkülerle Dolu Bir Gösterim

Eser, 'Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar', 'Çalın davulları' ve 'Dere geliyor dere' gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği sentezi ile buluştuğu bir gösterim sunuyor. Bağlama, darbuka ve asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motiflerinin de yer aldığı bu performans, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Detaylar

'Arda Boyları' balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak. Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak. Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.