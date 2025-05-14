DOLAR
38,73 -0,06%
EURO
43,45 -0,49%
ALTIN
3.964,71 0%
BITCOIN
4.007.995,01 0,14%

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Bale Gösterimi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Piri Reis'in hayatını anlatan balesiyle yarın sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:22
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Bale Gösterimi

'Piri Reis' Bale Gösterimi Yarın Başlıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını anlatan baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Önemli Osmanlı değerlerinden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu alan bu görkemli eser, Samsun'da sahne alacak.

Dünya Prömiyerinden Sonra Samsun'da

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınacak olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Eserin Tasarımında Usta İsimler

Bu etkileyici eserin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı.

Piri Reis Kimdir?

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezerek, zamanla Osmanlı donanmasında önemli bir rol üstlendi. 15. yüzyılda yaşamış olan bu ünlü denizci, Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı eseri ile denizcilik tarihine damga vurmuştur.

Piri Reis, çizdiği haritalar ve yazdığı eserlerde yalnızca coğrafi bilgileri değil, aynı zamanda gittiği yerlerin kültürel yapısını da aktarmıştır. Bu sayede, döneminin kültürel coğrafyasına ışık tutmayı başarmıştır.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da '12 Öfkeli' Tiyatro Oyunu Büyüledi
2
Edirne'nin Kunduracılar Çarşısı'nda Restorasyon Başlıyor
3
İşte 2 Ocak 2024 Salı Günlük Burç Yorumları: 2024 Yılının İlk Haftasında Burçları Neler Bekliyor?
4
Kulak memesini çekip tahtaya vurma batıl inancı nereden geliyor? Anlamı nedir?
5
20 Aralık 2023 günlük Burç Yorumları: Duygusal, sosyal ve mesleki hayatınızda neler olacak? Bugün sizi neler bekliyor?
6
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Bale Gösterimi
7
Düzceli Abdullah Gül'ün Kurbanlık Koçuyla Gelişen Dostluğu

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!