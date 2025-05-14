Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Piri Reis' Bale Gösterimi

'Piri Reis' Bale Gösterimi Yarın Başlıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca ünlü denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatını anlatan baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Önemli Osmanlı değerlerinden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu alan bu görkemli eser, Samsun'da sahne alacak.

Dünya Prömiyerinden Sonra Samsun'da

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen "Piri Reis" balesinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu ise Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait. Görkem Cengiz yönetiminde sahneye taşınacak olan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

Eserin Tasarımında Usta İsimler

Bu etkileyici eserin dekor tasarımı Savaş Camgöz, kostüm tasarımı Gülay Korkut, video projeksiyonu Ahmet Şeren ve ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz tarafından hazırlandı.

Piri Reis Kimdir?

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri Bey, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezerek, zamanla Osmanlı donanmasında önemli bir rol üstlendi. 15. yüzyılda yaşamış olan bu ünlü denizci, Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı eseri ile denizcilik tarihine damga vurmuştur.

Piri Reis, çizdiği haritalar ve yazdığı eserlerde yalnızca coğrafi bilgileri değil, aynı zamanda gittiği yerlerin kültürel yapısını da aktarmıştır. Bu sayede, döneminin kültürel coğrafyasına ışık tutmayı başarmıştır.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünyaca tanınan denizci ve kartograf Piri Reis'in hayatının anlatıldığı baleyi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden Muhyiddin Piri Bey'in hayatını konu edinen "Piri Reis" balesi, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.