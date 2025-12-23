DOLAR
Samsun Sahilinde Kedi Yuvaları: Kayalıklarda Sıcak Sığınak

Samsun'un İlkadım ilçesindeki sahil kayalıklarına hayvanseverler tarafından yerleştirilen kedi yuvaları, soğuk havalarda sokak kedilerine güvenli sığınak sunuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:39
SAMSUN (İHA) – Samsun sahilinde kayalıklar, hayvanseverlerin yerleştirdiği yuvalarla soğuk havalarda kediler için güvenli bir sığınak haline geldi.

Kayalıklarda güvenli yuvalar

Samsun’un İlkadım ilçesindeki sahil boyunca yer alan kayalıklar, bölgedeki çok sayıda kediye ev sahipliği yapıyor. Daha önce kediler yalnızca kayalıkların arasına girerek ısınmaya çalışırken, şimdi hayvanseverler ve yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından kayalıklara kedi yuvaları yerleştirildi.

Vatandaşların desteği sürüyor

Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, kedilerin artık soğuktan korunabildiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getiriyor. Bölge halkı, yuvaların yanı sıra kedilere mama ve su da getirerek destek oluyor.

