Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Bakanlığın Resmi Gazete de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda yazılı ve sözlü sınav yapılmadan gerekli bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puanları almış olması gerekmektedir. Tamı tamına 142 tane sözleşmeli personel alınacaktır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN OLACAK?

Başvuru yapacak adaylar, 15 Mart'tan itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.







