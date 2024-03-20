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Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 142 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın personel alım ilanına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Bakanlığın personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 18:11
Sanayi Bakanlığı dev personel alımını başlattı! KPSS'li KPSS'siz kamuda çalışma fırsatı

Bakanlığın Resmi Gazete de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda yazılı ve sözlü sınav yapılmadan gerekli bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) yeterli puanları almış olması gerekmektedir. Tamı tamına 142 tane sözleşmeli personel alınacaktır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN OLACAK?

Başvuru yapacak adaylar, 15 Mart'tan itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı  üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

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