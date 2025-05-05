Şanlıurfa'da Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim Sempozyumu Başladı

Şanlıurfa'da Harran Sempozyumu Heyecanı

Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının işbirliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu başladı.

Medresenin Tarihsel Rolü

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi'de gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, kadim medeniyetin önemli merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eraslan, Harran’ın önemli bir bilim ve kültür merkezi olduğunu vurgulayarak, "Harran, sadece verimli toprakları veya ticaret yolları ile değil, aynı zamanda bilim tarihinde Harran Okulu kavramı ile de damgasını vurmuş, önemli astronomlar yetiştirmiştir." dedi.

Yeni Ufuklar Açacak Konuşmalar

Sempozyumun Harran Üniversitesinin ev sahipliğine yakıştığını belirten Eraslan, yürütülen projelerin bilim insanlarını bir araya getirerek yeni çalışmalar için olanak sağlayacağına inandığını ifade etti. "İki gün sürecek programda, çeşitli üniversitelerden bilim insanları yer alıyor. Onların bildirileri ile program zenginleşecek," şeklinde konuştu.

Tarihin Sıfır Noktası

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da söz alarak, tarihsel önemi vurguladı. Sempozyumun, yarın sona ereceği belirtiliyor.

Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının iş birliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu başladı.

Şanlıurfa'da Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığının iş birliğiyle düzenlenen "Harran İnsanlık Tarihi, Astronomi ve Bilim" sempozyumu başladı.