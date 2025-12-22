DOLAR
Şanlıurfa'da Kırsalda Bin 296 Kilometrelik Yol Atağı: Ulaşım Modernleşti

Şanlıurfa kırsalında toplam bin 296 kilometrelik yol yapımı ve yenileme çalışmaları tamamlandı; ulaşım altyapısı sıcak asfalt, beton ve sathi kaplama ile güçlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:27
Şanlıurfa'da Kırsalda Bin 296 Kilometrelik Yol Atağı: Ulaşım Modernleşti

Şanlıurfa kırsalında bin 296 kilometrelik yol yatırımı tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yürüttüğü kapsamlı yol çalışmalarıyla modern, güvenli ve kesintisiz ulaşım amaçlarını hayata geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan işler sayesinde kent genelinde yol standartları yükseltildi ve ulaşım konforu artırıldı.

Çalışmaların kapsamı

Projeler kapsamında; 122 kilometre sıcak asfalt, 44 kilometre beton yol, bin 130 kilometre sathi kaplama, 20 bin metre beton büz boru ve 50 bin tonun üzerinde rotmik (yama) bakım-onarım gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla toplam bin 296 kilometrelik yol yapımı ve yenilemesi hayata geçirildi.

Tamamlanan önemli güzergahlar

Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendiren ve ilçeler arası bağlantıyı sağlayan tamamlanan sıcak asfalt güzergahları arasında 26 kilometrelik Harran-Sultantepe Yolu, 12 kilometrelik Birecik-Kural Yolu, 39 kilometrelik Halfeti-Bozova ve Adıyaman bağlantı yolu (Halfeti Beyburcu), 8 kilometrelik Ceylanpınar Sarıçeşme Yolu, 15 kilometrelik Suruç-Ziyaret Yolu ve 29 kilometrelik Viranşehir-Eyüpnebi Yolu yer aldı. Bu güzergahlar özellikle tarım, hayvancılık ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı ciddi şekilde rahatlattı.

Sıcak asfalt çalışmaları devam eden güzergahlar

Halen devam eden sıcak asfalt çalışmalarında öne çıkan kesimler arasında 15 kilometrelik Karaköprü-Yarımtepe Yolu (Adıyaman, Hilvan ve Bozova bağlantısı), 46 kilometrelik Haliliye-Payamlı Yolunun Haliliye, Hilvan ve Siverek bağlantısını sağlayan bölümünün 33 kilometresinin sıcak asfalt, 13 kilometresinin beton yol olarak yapıldığı kesimi, 17 kilometrelik Harran-Varlıalan Yolu (Harran-Akçakale bağlantısı) ile 12 kilometrelik Eyyübiye Yardımcı-Kısas Yolu bulunuyor. Bu hatların tamamlanmasıyla kırsal ulaşım ağı daha da güçlenecek.

Etkiler ve gelecek hedefi

Stabilize, mekanik, asfalt, beton yol ve bakım-onarım çalışmalarını kapsayan bu yatırım, kent tarihinin en kapsamlı kırsal yol hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yapılan yatırımlar sayesinde kırsal kesimlerde ulaşım güvenliği, konforu ve sürekliliği önemli ölçüde arttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin, 2026 yılı itibarıyla kırsalda yol yatırımlarını artırarak sürdürmesi hedefleniyor.

