Şanlıurfa'nın Kurtuluşunun 105. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Şanlıurfa'nın 105. Kurtuluş Yıldönümü Töreni

Şanlıurfa, düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalar çerçevesinde, Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen tören, kentin kurtuluşuna dair duyguları pekiştirdi.

Önemli İsimler Törende Bir Araya Geldi

Törene, Vali Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katıldı. Etkinlikte çelenk sunma, saygı atışı ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Kahramanlık Destanı ve Unutulmaz Rolü

Konuşma yapan Başkan Gülpınar, 11 Nisan 1920’de kazanılan zaferin, Urfa halkının kadını, genci ve yaşlısıyla vatan topraklarını koruma azmiyle yazılan bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Gülpınar, “Kentimiz, TBMM tarafından 1984’te 'şanlı' unvanı ile 2016’da İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Bu, Urfa’nın evlatlarına verilmiş kadirşinaslıktır.” dedi.

Şehitlere Dua ve Anma

Törende, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli Bakım Binbaşı Uğur Sevindi de günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, katılımcılar şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua etti.

Manevi Atmosferde Mevlit Okundu

Etkinlikler kapsamında, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran bu kutlamalar, kentin zengin geçmişine saygı duruşu niteliğindeydi.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak (ortada), 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (sağda) katıldı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Şanlıurfa Yeni Mezarlık'taki şehitlikte düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak (ortada), 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş (solda), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (sağda) katıldı.