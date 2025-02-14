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Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Santorini Adası'nda deprem ve volkanik hareketlilik endişeleri artarken, 6 santimetrelik kayma kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:00
Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Ege Denizi’nde yer alan Santorini Adası, kısa sürede meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Bu depremler, Ege kıyılarında da hissedilirken, adanın volkanik yapısının alarm vermesi uzmanları endişelendiriyor.

Yeni ölçümlere göre, deprem fırtınasının etkisiyle volkan yatağında 6 santimetre bir kayma meydana geldiği gözlemlendi. Ayrıca, deniz tabanındaki yükselişin 4 santimetreyi bulduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler, Santorini yanardağının uyanma ihtimali üzerine çeşitli spekülasyonların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

Kaldiera'da Değişimler Başladı

Santorini'nin ikonik kalderası, yani volkanik patlamalar sonucunda oluşmuş büyük havzası, belirgin bir şekilde değişime uğradı. Bilim insanları, kalderanın doğu yönüne kaydığını ve bazı bölgelerde yükseklik kazanarak değiştiğini tespit etti. Magmanın derinlerden yukarı doğru hareket ettiği ve magma odasına besleme yaptığı yorumları uzmanlar tarafından gündeme getirildi.

Volkanik Patlama Olacak Mı?

Bütün bu sismik ve volkanik aktiviteler, adanın patlayıp patlamayacağı konusunu önemli bir hâle getiriyor. Bazı uzmanlar, bu durumun bir patlama riskini artırabileceğini düşünürken, diğerleri ise endişelerin gereksiz olduğunu savunuyor. Ancak, geçmişte yaşanan benzer durumların, patlama gerçekleşse bile şiddetinin büyük olmayacağını göstermesi, endişeleri kısmen azaltıyor.

Güvenlik Önlemleri Alınıyor

Bölgedeki tehlikeli durum karşısında güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Santorini çevresinde olağanüstü hal ilan edilirken, yetkili merciler durumu yakından takip ederek çeşitli müdahaleler üzerinde çalışıyor.

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