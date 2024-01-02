Saray Sarması nasıl yapılır? Evde pratik ve nefis bir tatlı tarifi için yazımızı okuyun!
Saray sarması, hindistan cevizi veya petibör bisküvi, krem şanti ve kakaolu muhallebi ile hazırlanan pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Bu tatlıyı evinizde kolayca yapabilir ve istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Saray sarması tarifi için aşağıdaki adımları takip edin.
Saray Sarması tarifi: Evde pratik ve lezzetli bir tatlı nasıl yapılır?
Saray sarması, hindistan cevizi veya petibör bisküvi, krem şanti ve kakaolu muhallebi ile hazırlanan harika bir tatlıdır. Bu tatlıyı evinizde çok kolay bir şekilde yapabilir ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Saray sarması tarifi için gereken malzemeler ve yapım aşamaları şöyle:
Saray Sarması için malzemeler
- 2 su bardağı hindistan cevizi
- 1 poşet krem şanti
- 1 su bardağı soğuk süt
- Kakaolu Muhallebi İçin;
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- Üzeri için;
- Toz antep fıstığı
- Kırmızı meyveler
Kullanılan su bardağı ölçüsü: 200 ml
Saray Sarması yapımı
- Tatlımızın kakaolu muhallebisini hazırlamak için süt, şeker, un ve kakao ile bir tencereye alıp sürekli karıştırarak pişirelim. Eğer tatlımızı sade yapmak istiyorsak, 2 yemek kaşığı kakao yerine 2 yemek kaşığı un kullanabiliriz.
- Muhallebimiz kaynayıp göz göz olunca içine tereyağı ve vanilya ekleyip ocağı kapatalım ve tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Koyu bir kıvam alan muhallebimiz hazır.
- Bir fırın tepsisinin üzerini streç film ile kaplayalım ve hindistan cevizini (veya rondodan geçirdiğimiz petibör bisküvileri) eşit şekilde serpelim. Elimizle hafifçe bastırarak düzeltelim.
- Hazırladığımız muhallebiyi hindistan cevizinin üzerine döküp yayalım. Muhallebinin her yeri düzgün olsun diye spatula veya pasta bıçağı ile düzeltelim.
- Tatlımızı muhallebi soğuyana kadar oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletelim.
- Tatlımız beklerken krem şantisini yapalım. Bir kapta krem şanti ve soğuk sütü çırpıp kıvam almasını sağlayalım.
- Soğuyan muhallebinin üzerine krem şantiyi sürüp yayalım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, muhallebinin iyice soğumuş olmasıdır. Yoksa krem şanti erir.
- Tatlımızı 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim.
- Dinlenen tatlımızı 12 eşit parçaya bölüp keselim. Porsiyonladığınız tatlıların içerisine muz koyup da sarabilirsiniz.
- Streç filmi kullanarak her parçayı hafifçe kaldırıp rulo yapalım. Tüm parçaları bu şekilde sarıp servis tabağına dizelim.
- Tatlımızın üzerini toz antep fıstığı ve kırmızı meyveler ile süsleyelim. İsteğinize göre başka malzemeler de kullanabilirsiniz. Saray sarması tatlımız servise hazır. Afiyet olsun.