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Saray Sarması nasıl yapılır? Evde pratik ve nefis bir tatlı tarifi için yazımızı okuyun!

Saray Sarması nasıl yapılır? Evde pratik ve nefis bir tatlı tarifi için yazımızı okuyun! Saray sarması, hindistan cevizi veya petibör bisküvi, krem şanti ve kakaolu muhallebi ile hazırlanan pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Bu tatlıyı evinizde kolayca yapabilir ve istediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Saray sarması tarifi için aşağıdaki adımları takip edin.