Kayseri Hürmetçi Sazlığı: Yazın safari, kışın buz pisti

Kayseri’deki Hürmetçi Sazlığı, yazın mandaların geçişiyle belgesel görüntüler sunarken, sıcaklıkların -15’lere düşmesiyle göl kışın buz tuttu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:47
Mandaların yaz geçişi yerini donmuş göle bıraktı

Kayseri’de, yaklaşık bin 73 metre rakımla yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, yaz aylarında belgeselleri aratmayan görüntülere sahne oluyordu. Ancak hava sıcaklıklarının düşmesiyle göl buz tuttu.

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan sazlık, Erciyes Dağı eteklerinde; Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında, Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında yer alıyor. Sultan Sazlığı da bölgedeki yaban hayatı açısından önemli bir mevkide bulunuyor; yaz aylarında mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları izleyenleri hayran bırakıyordu.

Mandaların sağım yolculuğunda güzergahlarında bulunan göl, Kayseri'de hava sıcaklıklarının -15’lere kadar düşmesinin ardından buz tuttu. Donan göl, drone ile havadan görüntülendi.

Cuma Arslan isimli vatandaş, bölgeyle ilgili şunları söyledi: "Burada bir gölümüz var. Mandalar yazın buradan gelip geçerken bir görsel oluşturuyordu. Şimdi ise buz tuttu. Yazın ayrı kışın da ayrı bir görselliği var buranın"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

