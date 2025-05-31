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Şarkıcı Şimal, Kanserle Mücadele Sonrası Aydın'da Toprağa Verildi

Ünlü şarkıcı Şimal, kanser tedavisi sonrası son yolculuğuna Aydın'nın Kuşadası ilçesinde uğurlandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 14:56
Şarkıcı Şimal, Kanserle Mücadele Sonrası Aydın'da Toprağa Verildi

Şarkıcı Şimal'in Son Yolculuğu

Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Şimal Gülen, kanser nedeniyle hayatını kaybederek geride büyük bir boşluk bıraktı. Gülen, İstanbul'da bir süredir devam eden kanser tedavisinin ardından dün hayata gözlerini yumdu.

Cenaze Töreni

Şimal'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Hanım Camisi'ne getirildi. Burada, şarkıcının annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile yakınları, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve birçok vatandaş da katıldı.

Cenaze namazının ardından, Gülen'in naaşı Adalızade Mezarlığı'na defnedildi. Ailesinin ve dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen bu duygusal an, sevenleri için unutulmaz bir veda oldu.

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde...

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi. Cenazede Gülen'in yakınları üzüntü yaşadı.

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde...

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in cenazesi, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde defnedildi. Cenazede Gülen'in yakınları üzüntü yaşadı.

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