SASKİ, Yeniköy’e 5 Kilometrelik İçme Suyu Hattı ve 500 m³ Depo Kuruyor

SASKİ, Yeniköy’e 5 kilometrelik içme suyu hattı ve 500 m³ depo kuruyor

Projenin kapsamı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi için başlattığı projede çalışmalara başladı.

Proje çerçevesinde bölgeye 5 bin metrelik yeni içme suyu hattı ve entegre şekilde çalışacak 500 metreküplük depo kazandırılıyor.

Beklenen etkiler

Yeni hat ve depo sayesinde suyun abonelere ulaşımındaki basınç sorunları ile kayıp kaçak seviyelerinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kısa sürede projenin %20'si tamamlandı ve tamamlandığında bölgedeki yaklaşık bin abone kesintisiz içme suyuna erişecek.

SASKİ, SÖĞÜTLÜ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NİN İÇME SU GELECEĞİNİN TEMİNATI OLACAK PROJEDE ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. PROJE ÇERÇEVESİNDE BÖLGEYE 5 BİN METRELİK YENİ İÇME SUYU HATTI VE 500 METREKÜPLÜK DEPO KAZANDIRILIYOR.