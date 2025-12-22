DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,24 -0,17%
ALTIN
6.073,22 -1,69%
BITCOIN
3.847.950,34 -1,86%

SASKİ, Yeniköy’e 5 Kilometrelik İçme Suyu Hattı ve 500 m³ Depo Kuruyor

SASKİ, Söğütlü Yeniköy Mahallesi'ne 5 kilometrelik içme suyu hattı ve 500 metreküplük depo projesini başlattı; proje %20 tamamlandı ve bin abone kesintisiz suya kavuşacak.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:53
SASKİ, Yeniköy’e 5 Kilometrelik İçme Suyu Hattı ve 500 m³ Depo Kuruyor

SASKİ, Yeniköy’e 5 kilometrelik içme suyu hattı ve 500 m³ depo kuruyor

Projenin kapsamı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü ilçesi Yeniköy Mahallesi için başlattığı projede çalışmalara başladı.

Proje çerçevesinde bölgeye 5 bin metrelik yeni içme suyu hattı ve entegre şekilde çalışacak 500 metreküplük depo kazandırılıyor.

Beklenen etkiler

Yeni hat ve depo sayesinde suyun abonelere ulaşımındaki basınç sorunları ile kayıp kaçak seviyelerinin tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kısa sürede projenin %20'si tamamlandı ve tamamlandığında bölgedeki yaklaşık bin abone kesintisiz içme suyuna erişecek.

SASKİ, SÖĞÜTLÜ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NİN İÇME SU GELECEĞİNİN TEMİNATI OLACAK PROJEDE...

SASKİ, SÖĞÜTLÜ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NİN İÇME SU GELECEĞİNİN TEMİNATI OLACAK PROJEDE ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI. PROJE ÇERÇEVESİNDE BÖLGEYE 5 BİN METRELİK YENİ İÇME SUYU HATTI VE 500 METREKÜPLÜK DEPO KAZANDIRILIYOR.

SASKİ, SÖĞÜTLÜ İLÇESİ YENİKÖY MAHALLESİ’NİN İÇME SU GELECEĞİNİN TEMİNATI OLACAK PROJEDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı Yeniden Başladı
2
Sivas'ta Doğa Gezisinde Kurt Ağzında Ördekle Görüntülendi
3
Tunceli, Kadına Yönelik Şiddette Ülkeye Örnek Oluyor
4
Palandöken'de Sezon Açıldı — Erzurum'da Kar Keyfi
5
Kars'ta 'Zincirleme Kovalamaca': Kurtlar Tilkiyi, Köpekler Kurtları Kovaladı
6
Elazığ'da Yıl Bitmeden Çifte Sevinç: Üreticinin İkiz Buzağı Mutluluğu
7
Çıldır Gölü'nde Buz Kütleleri Sahile Vurdu

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu