Satala'da Mısır Tanrıçası İsis'in 20 cm Bronz Büstü Bulundu

Kazı başkanı Elif Yavuz Çakmur açıklıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kentindeki nekropol alanında yapılan kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'e ait 20 santimetrelik bronz bir büst bulundu.

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada nekropol kazıları sırasında buluntunun ortaya çıktığını bildirdi.

Çakmur, bulguya ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Mısır Tanrıçası İsis'in heykeli, kaidesinden kopmuş olarak bulundu. Lejyonların Mitra inancı ile 12 tanrıya olan inancını biliyoruz. Aynı zamanda doğu kültürlerinde bir tanrıçaya olan inançlarını belirtmesi açısından, oldukça önemli bir buluntu olarak karşımıza çıktı."

Buluntunun önemi açısından Çakmur, "Bu buluntu lejyon askerlerinin dini çeşitliliğini göstermesi açısından önemli. Aynı zamanda 1870'li yıllarda çıkan Afrodit büstünden sonra açığa çıkartılan ilk büst olması açısından da çok önemli bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çakmur, büste dair teknik bilgileri de şöyle aktardı: "Büst, üç ayak üzerine yerleştirilmiş, üç yapraklı kaliksten çıkan tanrıça kaidesiyle bulundu. Büstün başında, sol tarafı korunmuş, bereket ve bolluğun sembolü olan iki mısır başağı bulunuyor. Heykel, önünde düğümle bağlanmış püsküllü bir şal giymiştir. Heykelin restorasyon çalışmaları sürüyor, çalışmaların tamamlanmasıyla Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergilenecek. Ekibimizce yapılacak bilimsel çalışmalarla da bronz büstün tarihlendirilmesi yapılacak."

Buluntunun hem Roma lejyonlarının dini pratiklerine dair yeni veriler sağlayacağı hem de bölgedeki kültürel etkileşimleri aydınlatacağı belirtiliyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu.