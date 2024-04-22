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Satışları Çinli firmalar nedeniyle düşen Tesla, Elektrikli araç fiyatlarında küresel indirime gitti

Elektrikli araç satışlarında yaşanan düşüş ve Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabet, Tesla'yı harekete geçirdi. Şirket, bu durum karşısında bazı modellerinde fiyat indirimine gitti.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 21:16
Satışları Çinli firmalar nedeniyle düşen Tesla, Elektrikli araç fiyatlarında küresel indirime gitti

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, elektrikli araç satışlarının düşmesiyle birlikte bazı modellerinin fiyatlarında indirime gitti. Özellikle Çinli otomobil üreticileriyle rekabetin arttığı bir dönemde Tesla, fiyat politikasında revizyona gitti.

Şirketin internet sitesindeki güncellenen fiyat listelerine göre, Tesla Çin'de Model 3'ün başlangıç fiyatını 14 bin yuan (yaklaşık 1932 dolar) azaltarak 231 bin 900 yuana (yaklaşık 32 bin dolar) düşürdü. Ayrıca Tesla, Almanya'da da arkadan itişli Model 3'ün fiyatını 42 bin 990 avrodan 40 bin 990 avroya indirdi.

ABD'de ise Model Y, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarında 2 bin dolarlık bir indirim yapıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Tesla'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de benzer fiyat kesintilerine gittiği belirtiliyor.

Bu indirimler, Tesla'nın pazardaki rekabet gücünü artırmak ve elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığına vurgu yapıldı.

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