SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görev alacak 39 temizlik personeli alımı için ilan yayımladı. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımlarda, adaylardan taban KPSS puan şartı aramadan İstanbul ve Ankara şehirlerinde gerçekleştirilecek bu alımlara ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz.





TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İÇİN KONTENJAN DAĞILIMI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) farklı şehirlerdeki birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 39 temizlik personeli alımı yapılacaktır. Kontenjan dağılımı şu şekildedir:

İstanbul: 21 kişi (8 kadın, 13 erkek)

Ankara: 18 kişi (5 kadın, 13 erkek)

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Temizlik personeli alımına başvurmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru için aranan şartlar şu şekildedir:

2022 yılında yapılan KPSS'de lise seviyesinde P94 puan türünden puan almış olmak.

Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (41 yaşından gün almamış olmak).

İhtiyaç duyulması halinde ILO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup başvuru süreci devam etmektedir. Bu kapsamda, üniversiteye başvurular sadece online olarak yapılacak olup şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi: 5 Ağustos 2024

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GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Temizlik personeli olarak görevlendirilecek kişiler, belirlenen iş tanımları doğrultusunda çeşitli görev ve sorumluluklar üstleneceklerdir. Bunlar arasında kapalı mekanların temizliği, katı atıkların ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, pencere çerçevelerinin ve masa gibi yüzeylerin silinmesi, tuvaletlerin temizlenmesi ve düzenli olarak kontrol edilmesi gibi işler bulunmaktadır. Ayrıca, malzeme ve demirbaş taşımacılığı, çevre düzenlemesi, çim biçme, çiçek ve peyzaj bakımı gibi dış mekan işleri de temizlik personelinin görev tanımları arasındadır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru süreci tamamlanmadan önce gerekli belgeleri hazırlamaları ve belirtilen adrese online başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, süreç sonunda belirlenen kontenjan dahilinde işe alınacaklardır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu alımlar ile üniversitenin çeşitli akademik ve idari birimlerinde temizlik personeli ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. İlan edilen bu pozisyonlar için başvurularını gerçekleştiren adaylara başarılar dileriz.