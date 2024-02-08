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Seat’ta Şubat 2024 Kampanyası: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Modellerinde Özel Fiyatlar ve Fırsatlar

Seat’ta Şubat 2024 Kampanyası: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Modellerinde Özel Fiyatlar ve Fırsatlar Seat, 2024 model yılı araç fiyatlarını duyurdu. Şubat ayında satışa sunulacak olan 2024 Model Ibiza, markanın en ekonomik seçeneği olarak öne çıkıyor. Tek donanım seçeneğiyle gelen aracın fiyatı 1 milyon 170 bin TL olarak belirlendi. Yenilenen modelde güncellenen tasarım ve teknolojik özellikler dikkat çekiyor. Seat, geniş donanım seçenekleri ve modern özellikleriyle müşterilere çeşitli tercih imkanları sunmayı hedefliyor.