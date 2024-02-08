Seat’ta Şubat 2024 Kampanyası: Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco Modellerinde Özel Fiyatlar ve Fırsatlar
Seat, 2024 model yılı araç fiyatlarını duyurdu. Şubat ayında satışa sunulacak olan 2024 Model Ibiza, markanın en ekonomik seçeneği olarak öne çıkıyor. Tek donanım seçeneğiyle gelen aracın fiyatı 1 milyon 170 bin TL olarak belirlendi. Yenilenen modelde güncellenen tasarım ve teknolojik özellikler dikkat çekiyor. Seat, geniş donanım seçenekleri ve modern özellikleriyle müşterilere çeşitli tercih imkanları sunmayı hedefliyor.
Seat, 2024 Şubat ayı için güncellenen fiyat listesini duyurdu. İşte Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco'nun güncel fiyatları:
Ibiza Fiyat Listesi - Şubat 2024
- Ibiza 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 1.170.000 TL
Arona Fiyat Listesi - Şubat 2024
- Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 1.285.000 TL
- Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience: 1.385.000 TL
- Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR: 1.365.000 TL
Leon Fiyat Listesi - Şubat 2024
- 1.0 eTSI 110 HP DSG Style: 1.490.000 TL
- 1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR: 1.650.000 TL
Ateca Fiyat Listesi - Şubat 2024
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style: 1.620.000 TL
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience: 1.750.000 TL
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR: 1.800.000 TL
Tarraco Fiyat Listesi - Şubat 2024
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience (7 Koltuklu): 2.150.000 TL
- 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR (7 Koltuklu): 2.300.000 TL