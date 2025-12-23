Şehitkamil'de '104 Eserle 104. Yıl Sergisi' Açıldı

Şehitkamil'de 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi' açıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne özel düzenlenen 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi', Başkan Umut Yılmaz ve sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı.

Şehitkamil Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergide, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesi, direniş ruhu ve vatan sevgisi sanatın evrensel diliyle anlatıldı. Ziyarete açılan 104 farklı eser, Gazi şehrin tarihine, kültürüne ve kahramanlık destanına ışık tutarak ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

'Gazi şehrin şanlı tarihi resimlere yansıtılmış'

Açılışta konuşan Başkan Yılmaz, Gaziantep'in sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda bir direnişin, inancın ve onurun adı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Gazi şehrimizin şanlı tarihi çok güzel şekilde resimlere yansıtılmış. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm hemşerilerime, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep, yokluklar içinde verilen büyük bir mücadelenin, sarsılmaz bir imanın ve vatan sevgisinin adıdır. Bu sergide yer alan her eser, o ruhun bir yansımasıdır" dedi.

'Bugünümüzü, ecdadımıza borçluyuz'

Yılmaz, Gaziantep’in kurtuluş destanının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bizler bugün özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımıza borçluyuz. Gazi şehrimizin onurlu mirasına sahip çıkmaya, Gaziantep’in kahramanlık ruhunu yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitkamil Belediyesi olarak tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Yılmaz, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik etti. 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi', Gaziantep’in kahramanlık destanını sanatla buluştururken ziyaretçilere geçmişin izlerini hissettiren güçlü bir atmosfer sunuyor. Sergi, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

