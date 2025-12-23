DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,7 -0,65%
ALTIN
6.185,89 -1,35%
BITCOIN
3.757.869,42 0,71%

Şehitkamil'de '104 Eserle 104. Yıl Sergisi' Açıldı

Şehitkamil'de açılan 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi'nde 104 eserle Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi ve vatan sevgisi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:05
Şehitkamil'de '104 Eserle 104. Yıl Sergisi' Açıldı

Şehitkamil'de 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi' açıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümüne özel düzenlenen 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi', Başkan Umut Yılmaz ve sanatseverlerin katılımıyla kapılarını açtı.

Şehitkamil Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergide, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesi, direniş ruhu ve vatan sevgisi sanatın evrensel diliyle anlatıldı. Ziyarete açılan 104 farklı eser, Gazi şehrin tarihine, kültürüne ve kahramanlık destanına ışık tutarak ziyaretçilere duygu dolu anlar yaşattı.

'Gazi şehrin şanlı tarihi resimlere yansıtılmış'

Açılışta konuşan Başkan Yılmaz, Gaziantep'in sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda bir direnişin, inancın ve onurun adı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Gazi şehrimizin şanlı tarihi çok güzel şekilde resimlere yansıtılmış. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm hemşerilerime, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gaziantep, yokluklar içinde verilen büyük bir mücadelenin, sarsılmaz bir imanın ve vatan sevgisinin adıdır. Bu sergide yer alan her eser, o ruhun bir yansımasıdır" dedi.

'Bugünümüzü, ecdadımıza borçluyuz'

Yılmaz, Gaziantep’in kurtuluş destanının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bizler bugün özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını ortaya koyan kahraman ecdadımıza borçluyuz. Gazi şehrimizin onurlu mirasına sahip çıkmaya, Gaziantep’in kahramanlık ruhunu yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitkamil Belediyesi olarak tarihimize, kültürümüze ve sanatımıza sahip çıkan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Yılmaz, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik etti. 'Gazi Şehrin İzinde 104 Eserle 104. Yıl Sergisi', Gaziantep’in kahramanlık destanını sanatla buluştururken ziyaretçilere geçmişin izlerini hissettiren güçlü bir atmosfer sunuyor. Sergi, Şehitkamil Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL DÜZENLENEN "GAZİ ŞEHRİN İZİNDE 104 ESERLE 104. YIL SERGİSİ" BAŞKAN UMUT YILMAZ’IN VE SANATSEVERİN KATILIMIYLA AÇILDI.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi
2
Nazilli’de Kaldırımlar Yenileniyor: Yayalara Rahat Nefes
3
Atatürk Üniversitesi ve DAP'tan Hayvancılık Altyapısına Güçlü İş Birliği
4
Bursa'da Engelli İstihdamı: Büyükşehir'den Engelsiz Kent Hamlesi
5
Macit: Perşembe'den itibaren yeni soğuk hava Türkiye'yi etkileyecek
6
Kemer’de Çevre Dedektifi Kerem ile Sıfır Atık Eğitimi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi