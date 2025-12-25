DOLAR
Selehattin Kal Altıeylül Atatürk Anaokulunda Miniklerle Buluştu

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulunu ziyaret ederek miniklerle oyunlara katıldı ve eğitim ortamlarını inceledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:35
Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulunu ziyaret ederek okul öncesi eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret ve etkinlikler

Müdür Kal, sınıfları gezerek minik öğrencilerle yakından ilgilendi; onların oyunlarına katıldı ve çeşitli etkinliklerde yer aldı. Çocuklarla sohbet eden Kal, öğrencilerin büyük bir emekle hazırladığı etkinlik çalışmaları üzerinde incelemelerde bulunarak öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

Eğitim ortamı ve değerlendirme

Ziyaret sırasında anaokulunun eğitim ortamları ve fiziki imkânları da yerinde değerlendirildi. Müdür Kal, anaokulunun birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı ve erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yaptı. Kal, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal, duygusal ve gelişimindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Ziyaret, okul öncesi eğitimin niteliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

