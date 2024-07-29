Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye'nin dört bir yanında hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. Özellikle yaz sıcaklarının etkisini azalttığı bu dönemde, ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak ve birçok ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak. Bu değişiklikler, şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı hazırlamanız gerektiğini gösteriyor.

Hava Sıcaklıkları Düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarında iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece arasında bir düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik olmayacak. Ancak, genel olarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Sağanak Yağışlar ve Gök Gürültülü Yağışlar

Ülkemizin büyük bir kısmında, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Çanakkale, Bilecik, Bolu, Ordu ve Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde, özellikle İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ifade ediliyor.

Rüzgarlar Kuvvetli Eşecek

Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor, ancak yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor. Bu kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Yerel Kuvvetli Yağışlar ve Uyarılar

Meteoroloji'nin açıklamasında, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege ile Edirne, Kırklareli ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli yağışların beklendiği vurgulandı. Bu yağışların sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara yol açabileceği belirtilerek, vatandaşların bu risklere karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un kuzey ve iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkili olacağı, Cuma sabahı itibarıyla ise Kocaeli ve Sakarya’da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi. Sağanak yağışların yol açabileceği sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

5 Günlük Hava Durumu Tahminleri





25 Temmuz 2024:

Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sağanak yağışlar İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, İç ve Doğu Akdeniz çevrelerinde etkili olabilir. Sıcaklıklar iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece düşüş gösterecek.

26 Temmuz 2024:

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Diğer bölgelerde de yerel sağanak yağışlar görülebilir.

27 Temmuz 2024:

Yağışlar İç Anadolu, İç Ege ve Karadeniz bölgelerinde devam edecek. Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak.

28 Temmuz 2024:

Sağanak yağışlar İç ve Doğu Akdeniz çevrelerinde kuvvetlenebilir. Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısında güçlü esmeye devam edeceği öngörülüyor.

29 Temmuz 2024:

Yağışlar, Trakya, İç Anadolu’nun batısı ve İç Ege bölgelerinde hafifleyebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre, hava koşullarındaki bu değişiklikler, vatandaşların günlük planlarını yaparken dikkatli olmalarını ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını gerektiriyor. Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar, özellikle açık alanlarda ve yolculuk ederken dikkatli olunması gereken durumlar arasında yer alıyor. Şemsiyelerinizi ve yağmurluklarınızı hazırlayarak, hava koşullarına uygun önlemleri almanız öneriliyor.



Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişiklikler, özellikle dışarıda vakit geçirenler ve araç kullananlar için çeşitli zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar, yolların kayganlaşmasına ve görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, sürücülerin hızlarını azaltmaları ve dikkatli olmaları önem arz ediyor. Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlayan vatandaşların hava durumu raporlarını takip etmeleri ve yağışlardan korunmak için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Evlerde ise su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak, olumsuz hava koşullarının getirebileceği sorunları minimize edebilir. Şemsiyelerinizin yanı sıra, acil durum kitlerinizi de güncelleyerek hazırlıklı olmanız, yaşanabilecek olumsuzluklarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir.