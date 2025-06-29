Senforock Orkestrası, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Büyüledi

Senforock Orkestrası, Samsun'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Musa Göçmen'in şefliğindeki Senforock Orkestrası, Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde etkileyici bir konser gerçekleştirdi. Festivalin son gününde, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahne alan orkestra, unutulmaz anlara imza attı.

Senfonik Ezgilerle Rock Klasikleri

Konserde, Senforock Orkestrası'nın performansı, Metallica, Europe, Deep Purple gibi efsanevi grupların yanı sıra Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Üç Hürel ve Fikret Kızılok'un klasikleşen parçalarını da içeriyordu. Bu şarkılar, orkestra tarafından senfonik düzenlemelerle yeniden hayat buldu.

İzleyiciler de performansa aktif olarak katılarak zaman zaman parçalara eşlik etti ve orkestrayı ayakta alkışladı. Yaklaşık 120 dakika süren bu konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Musa Göçmen'in şefliğindeki "Senforock Orkestrası", Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde konser verdi.

Musa Göçmen'in şefliğindeki "Senforock Orkestrası", Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde konser verdi.