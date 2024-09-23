Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bilişim alanında personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Yayımlanan ilana göre SPK, bünyesindeki Sermaye Piyasası Bilgi İşlem İstatistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı 'nda istihdam edilmek üzere 5 yazılım geliştirme uzmanı alımı yapacak. Adaylar, başvurularını KPSS puanı ile ya da KPSS’siz olarak gerçekleştirebilecek. İşte detaylar ve başvuru koşulları...



PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR NELERDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu, bilişim personeli alımı kapsamında toplamda 5 kişilik bir kadro açtı. Bu kadro, yazılım geliştirme uzmanı pozisyonları için ayrılmış olup, adaylar SPK bünyesinde sözleşmeli olarak görev alacaklar. Bilişim sektöründeki dinamik yapıya uyum sağlayabilecek, yazılım geliştirme ve bilişim teknolojilerinde uzman adaylar için önemli bir fırsat olan bu kadrolara başvurular kısa sürede başlamış olacak.

Alınacak Kadrolar: 5 Yazılım Geliştirme Uzmanı



Bu pozisyon için gerekli şartları taşıyan adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek ve başvuruların ardından gerekli değerlendirmelere tabi tutulacaklar.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR

SPK personel alımı için başvuru yapacak adaylardan, genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Adayların bu kanuna uygun olması gerekecek. İşte başvuru için adaylarda aranan temel şartlar:

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak ya da tecil ettirmiş olmak)

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

Bu genel şartların yanı sıra, adayların ilgili yazılım ve bilişim alanında uzman olmaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olmaları da önem arz ediyor.

KPSS PUANI İLE VEYA KPSS’SİZ PERSONEL ALIMI

SPK’nın yayımladığı ilanda, başvuruların KPSS puanı ile ya da KPSS’siz yapılabileceği belirtiliyor. Adaylar, her iki başvuru yöntemi için de ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaklar.

KPSS PUANI İLE BAŞVURULAR

KPSS puanı ile başvuru yapacak adayların, P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Bu adaylar için yapılan değerlendirmede, KPSS puanı %70, YDS puanı ise %30 oranında etkili olacak. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı bulunan adaylar, daha avantajlı bir değerlendirme sürecinden geçecekler.

KPSS’SİZ PERSONEL ALIMI

KPSS’siz başvuru yapmak isteyen adaylar için ise, KPSS puanı yerine 70 puan referans alınarak başvuru yapılabilecek. KPSS’siz başvurular için yapılan değerlendirmelerde %70 KPSS puanı baz alınacakken, YDS puanı değerlendirmeye dahil edilmeyecek.

Bu başvuru modeli, KPSS’ye girmemiş ancak bilişim alanında yetkinliklerini kanıtlamış adaylar için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bilişim personeli alımı için başvuru süreci, 24 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 8 Ekim 2024 saat 23:59:59’a kadar devam edecek. Başvurular, yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak ve Kariyer Kapısı platformu kullanılarak gerçekleştirilecek.

Adayların, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine girerek, başvuru ekranında belirtilen adımları takip etmeleri gerekiyor. Başvuruların online olarak tamamlanmasıyla birlikte, adaylar değerlendirme sürecine tabi tutulacaklar.

SPK PERSONEL ALIMI: MAAŞLAR VE DİĞER DETAYLAR

SPK’da istihdam edilecek olan sözleşmeli bilişim personelleri, bilişim sektöründe çalışan kamu personeline ödenen maaş skalasına göre maaş alacaklar. Bu maaşlar, adayların deneyim ve eğitim seviyelerine göre farklılık gösterebilecek.

Ayrıca, bilişim personelleri için sağlanan çeşitli sosyal haklar ve ek ödemeler de sözleşme sürecinde netleştirilecek. Yazılım geliştirme uzmanları için sunulan maaşlar, sektördeki diğer kamu kurumları ile rekabet edebilir seviyede olacak.

NEDEN SPK’DA ÇALIŞMALISINIZ?

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’nin en prestijli kurumlarından biri olup, finans piyasalarına yön veren önemli bir yapıya sahiptir. SPK’da çalışmak, özellikle bilişim ve yazılım alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Bu kurumda çalışarak, hem kamu sektöründe kalıcı bir iş sahibi olabilir hem de bilişim sektöründe uzmanlığınızı geliştirebilirsiniz.

Ayrıca, SPK’da çalışan personeller, finansal teknolojiler (FinTech) ve sermaye piyasaları gibi hızla gelişen alanlarda deneyim kazanarak kariyerlerine önemli bir katkı sağlarlar.

SPK PERSONEL ALIMI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Sonuç olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bilişim personeli alımı, yazılım ve teknoloji alanında uzman adaylar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. 5 kişilik yazılım geliştirme uzmanı kadrosu için başvurular, hem KPSS puanı ile hem de KPSS’siz olarak yapılabilecek. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, 24 Eylül 2024 - 8 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilirler.