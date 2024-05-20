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Sertifikası olan başvuruya koşuyor! İş Bankası 9 ilde personel alımı yapacak

İş Bankası, Türkiye'nin dokuz farklı şehrinde bulunan şube ve genel müdürlük binaları için Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına personel arayışını duyurdu. Adaylarda aranan nitelikler ve açık pozisyon sayıları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

Yayın Tarihi: 20.05.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 08:57
Sertifikası olan başvuruya koşuyor! İş Bankası 9 ilde personel alımı yapacak

İş Bankası, takımını güçlendirmek amacıyla yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan duyuruya göre, banka lise mezunu adaylar arasından Banka Personeli ve Silahlı Güvenlik Görevlisi pozisyonları için başvuruları kabul edecek. İş Bankası'nın genel müdürlüğünde görevlendirilmek üzere yapılacak olan bu alımlar, bankanın mevcut kadrosundaki boşlukları doldurmayı hedefliyor.

İş Bankası, güvenlik kadrosunu genişletmek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki şubelerinde çalışacak Özel Güvenlik Görevlileri arıyor. Banka, İstanbul'dan Van'a kadar dokuz farklı ilde yapılacak online sınav sonucunda personel alımı gerçekleştirecek. Adayların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise, sadece bu illerde ikamet edenlerin başvurularının kabul edileceğidir.

iş bankası

İş Bankası Personel Alımında Aranan Şartlar

İş Bankası'nın Güvenlik Görevlisi kadrosuna katılmak isteyen adayların karşılaması gereken bazı temel kriterler bulunmaktadır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmaları ve sağlık durumlarının görevlerini yerine getirmelerine mani bir problem taşımamaları gerekmektedir. Ayrıca, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak, önceki çalıştıkları yerlerden disiplin cezası almadan ayrılmış olmak ve İş Bankası'nın daha önce düzenlediği sınavlarda mülakat aşamasında elenmemiş olmak gibi genel şartlar aranmaktadır. Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek, askerlik görevini tamamlamış veya muaf olan adaylar tercih edilmektedir.

Özel şartlar ise şunlardır:

  •   Adayların Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına sahip olmaları,
  •   En az 170 cm boyunda olmaları,
  •   İstanbul'da ikamet ediyor olmaları,
  •   En az lise düzeyinde eğitim almış olmaları,
  •   22.05.2024 tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Bu, 22.05.1996 ve sonrasında doğanların başvuru yapabileceği anlamına gelir.

İş Bankası Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

İş Bankası'nın açık pozisyonları için başvurular, ilanın yayınlanmasının ardından hızla başlamış bulunmakta ve kısa bir süre içinde sona erecektir. Adaylar, 15 Mayıs'tan itibaren 22 Mayıs'a kadar başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, İş Bankası'nın resmi iş ilanları web sayfası üzerinden online olarak kabul edilecektir. İlgili güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuru yapmak isteyen adaylar, bankanın iş ilanları sayfasını ziyaret edebilirler.

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