Sertifikasıyla gelen Bakanlık'ta işe başlıyor! Ticaret Bakanlığı dev personel alımını başlattı

Ticaret Bakanlığı, 88 adet güvenlik personeli alımı için şartları belirledi. Başvuru yapacak adayların taşıması gereken genel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin belirtilen alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, kamu kurumlarında görevden ihraç edilmemiş olmak, 4/B sözleşmeli personel statüsünde çalışmıyor olmak ve sağlık sorunları, tam zamanlı veya vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak bulunmaktadır. Ayrıca, tercih edilecek pozisyona göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmalıdır.





Özel şartlar kapsamında ise sözleşmeli kuma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için adayların ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda, KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir. Ayrıca, yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olma, ön lisans düzeyinde eğitim veren özel güvenlik ve koruma ön lisans programından mezun olma, özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlama ve geçerliliği devam eden silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartları aranmaktadır.

Başvurular, 1 Şubat-12 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, sadece bir sözleşmeli pozisyon için başvuruda bulunabilecek ve en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

Bunun yanında başvuracak adaylardan belirtilen belgeleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme yüklemeleri beklenmektedir. Başvuruların eksik veya yanıltıcı bilgiler içermesi durumunda adaylar sorumlu tutulacak ve hak talebinde bulunamayacaklardır. Başvuruda bulunan adayların aranan şartları eksiksiz taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.