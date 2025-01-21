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SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

SGK, emeklilik yaşını hesaplamada köklü değişiklikler yaptı. Artık doğum tarihi, işe başlama tarihi ve prim ödeme süresi dikkate alınacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:27
SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, SGK tarafından yapılan son açıklamaları merakla takip ediyor. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapıldığı duyuruldu. Bu değişikliklerle birlikte emeklilik yaşının belirlenmesinde yalnızca doğum tarihi değil, işe başlama tarihi ve prim ödeme süresi gibi pek çok faktör de dikkate alınacak.

SGK’nın yaptığı bu köklü değişiklik, emeklilik yaşının hesaplanmasında sadece yaş faktörünün değil, aynı zamanda işe başlama tarihi, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi birçok faktörün de göz önünde bulundurulacağı anlamına geliyor. Özellikle genç yaşta sigortalı olan ve uzun yıllar prim ödeyen çalışanlar için önemli bir fark yaratması bekleniyor.

Eski ve Yeni Emeklilik Hesaplama Sistemi

Önceki sistemde emeklilik yaşı hesaplamaları daha basit ve direkt bir formüle dayanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte ise daha detaylı bir inceleme süreci başlayacak. SGK, emeklilik yaşı hesaplamalarında dikkate alınacak faktörleri sıralayarak, vatandaşları bilgilendirdi.

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Emekli Olma Şartları ve Önemli Tarihler

2025 yılı itibarıyla emeklilik için sigortalılık başlangıç tarihi kritik bir rol oynayacak. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce ve sonra sigortalı olanlar arasında belirgin farklılıklar mevcut. Emekli olabilmek için belirli bir prim gün sayısını tamamlamak gerekecek ve bu sayı, sigortalılık başlangıç tarihine ve cinsiyete göre değişiklik gösterecek.

Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olunması zorunluluğu da bulunuyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalışanların emeklilik şartları birbirinden farklılık gösteriyor.

SGK’nın Emeklilik Hesaplama Aracı

SGK’nın “Ne Zaman Emekli Olurum?” uygulaması, emeklilik yaşınızı hesaplamak için kullanışlı bir araç. E-Devlet sistemi üzerinden “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” seçeneğini seçerek, sadece TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle emeklilik yaşınızı sorgulayabilirsiniz.

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