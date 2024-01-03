SGK'dan son dakika açıklaması! Resmen ücretsiz oldu: Siz de yararlanabilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla beraber sağlık sigortası prim borcu olanlar yeni yolla beraber devlettin sunduğu imkandan yararlanabilecek. SGK'ya prim borcu olanlara yeni af getirilirken detaylar paylaşıldı.



Yeni af geleceğinin haberleri verilirken Meclis'teki Torba Kanun ile önceki yapılandırma kanunlarından faydalanamaz. Yapılandırmalardan yararlanarak GSS prim borcunu ödeyemenler ise 1 Ocak 2024 tarihi sonrasında aftan yararlanabilecek. Af kapsamında kimin yararlanbileceği merak konusu olurken tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.



GELİR TESTİNE GİRMEYENLER

Çalışan ve emekliler ve bakmak zorunda olduğu kişiler sosyal güvenlik üzerinden GSS kapsamında devletin yer aldığı sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Bu kişiler sağlık hizmetinde sorun yaşamaz. Fakat güvencesi olmayanlar 18 yaşından sonra okumayan, 20 yaşında liseyi bitirip de üniversiteye devam etmeyenler, üniversite mezunu olup çalışmayanlarda prim kapsamında bulunuyor.



BAĞKUR'LULARI DA KAPSIYOR

Gelir testi üzerinde olmayan ve prim ödemeyenler SGK tarafından prim borçlusu olarak tanımlanırken 2 milyona yakın kişi GSS borcu olduğu bilgileri verildi. Prim borcu olanlar devletin sunduğu imkanlardan yararlanamıyor. Bağkur'a kayıtlı olunasıyla prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamaz. 60 günden faza prim borcu olanlar aynı şekilde devletin sağlık hizmetlerinden faydalanamaz.



ÖZEL HASTANELER DAHİL Mİ?

Özel hastanelerden nasıl yararlanabileceği araştırılırken sosyal güvenlik çatısı altında olanlar GSS primlerinde düzenlemeye girerek borcu olanlara devlet hastanelerine, üniversite hastanelerine gidebilecek. Prim ödemesi olanlar yeni yılın sonuna kadar Sağlık Bakanlığı'na ait olan kurumlardan faydalanabilir.

