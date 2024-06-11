SGK en az KPSS 60 puanla personel alımı yapacak! Bu bölümlerden mezun olanlara müjde

SGK ‘DAN DEV İŞÇİ ALIMI 344 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK…

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) 344 sözleşmeli personel alımı için düğmeye bastı. Personel alımı için başvurular devam ediyor. Başvuruda bulunacak kişilerin KPSS’den en az 60 puan ile başvuru yapması isteniyor. İşte detaylar burada …





Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) personel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre Resmi Gazetede 5 Haziran 2024 tarihinde konu ile ilgili ilan yayınlandı. İlana göre SGK Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 2022 KPSS Puanı ile farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere 344 Sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesine persone almak için ilan oluşturdu. Başvuru yapacak kişilerde bu ilanın detaylarını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Buna göre başvuru süreci 5 Haziran 2024 tarihinde başladı ve 14 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek. Başvurunuzu henüz yapmadıysanız internet üzerinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Başvuru yapacak adaylar 14 Haziran 2024 e kadar https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden başvuruda bulunabilir.

PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında;

• 260 Büro Personeli ( 189 Ön Lisans , 71 Lisans ),

• 69 Destek Personeli ( 9 Bulaşıkçı, 48 Temizlik Personeli, 12 Aşçı ),

• 14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

• 1 Teknisyen ( Elektrik Elektronik ),

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Başvuru yapacak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesinde aranan şartları taşıması isteniyor bu şartlar ;

" Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Sosyal Güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak " dır.

DİĞER ŞARTLAR

Adayların özel olarak KPSS, Eğitim ve Belge şartlarını da taşıyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların 2022 yılı KPSS Puanı na da sahip olması gerekmektedir. Buna göre Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puana sahip olanlar başvuru da bulunabilecekler.

Büro Personeli Ön Lisans Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Adana 2, Antalya 9, Balıkesir 2, Bolu 1, Bursa 3, Çorum 1, Denizli 3, Eskişehir 3, Hakkâri 2, Mersin 3, İstanbul 112, İzmir 12, Kastamonu 1, Kayseri 1, Kocaeli 1, Konya 4, Kütahya 1, Kahramanmaraş 1, Mardin 4, Muğla 3, Niğde 1, Ordu 2, Sakarya 2, Samsun 1, Tekirdağ 6, Şanlıurfa 4, Aksaray 1, Ardahan 1, Yalova 1, Kilis 1

Eğitim Şartı: Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak,

Büro Personeli Lisans Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Merkez 40, Gaziantep 5, Ankara (Taşra) 26

Eğitim Şartı: Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Ankara (Taşra) (2), Balıkesir (1), Diyarbakır (1), Mersin (1), İstanbul (2), İzmir (1), Kırşehir (1), Sakarya (1), Tekirdağ (1), Trabzon (1), Batman (1), Yalova (1)

Eğitim Şartı: Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak.

Teknisyen Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: İstanbul 1

Eğitim Şartı:Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak

Aşçı Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Ankara 2, Balıkesir 1, Bitlis 1, İstanbul 1, İzmir 1, Kayseri 1, Malatya 1, Tekirdağ 1, Trabzon 1, Yozgat 1, Zonguldak 1

Eğitim Şartı:Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Bulaşıkçı Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Adıyaman 1, Aydın 1, Eskişehir 1, Mersin 1, İzmir 1, Sakarya 1, Tekirdağ 1, Van 1, Yozgat 1

Eğitim Şartı:Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Temizlik Personeli Şartları ve Şehir Kontenjan Dağılımı:

Şehirler: Adana 2, Ankara Taşra 10, Antalya 1, Bingöl 1, Bursa 4, Denizli 1, Edirne 1, Giresun 2, Isparta 1, İstanbul 16, İzmir 2, Kocaeli 1, Muğla 1, Tekirdağ 1, Şanlıurfa 2, Yalova 1, Kilis 1

Eğitim Şartı: Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.