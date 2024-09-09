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SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik fırsatı sunan hastalıkları açıkladı. Hangi hastalıklar malulen emeklilik hakkı sağlıyor?

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:52
SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

SGK Malulen Emeklilik Hastalıklarını Açıkladı: Erken Emeklilik Hakkı Sunan Hastalıklar Neler?

Erken emeklilik, ciddi sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar için önemli bir hak olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik kapsamındaki hastalıkları açıkladı. Belirtilen hastalıkları geçiren ve belirli koşulları sağlayan vatandaşlar erken emeklilik hakkından yararlanabilir. İşte SGK'nın sunduğu malulen emeklilik fırsatları ve kapsamı...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR?

Malulen emeklilik, sigortalı vatandaşların iş gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmeleri halinde, belirlenen bazı hastalıklara yakalananların erken emekli olabilmesine olanak sağlayan bir sosyal güvence sistemidir. Çalışma gücünü büyük oranda kaybeden bireyler, sağlık sorunları nedeniyle iş hayatına devam edemeyenler için büyük bir avantaj sunar. Bu kapsamda, vatandaşların sosyal güvence altına alınması ve maddi açıdan desteklenmesi amaçlanır.

SGK, malulen emeklilik başvurusunda bulunmak isteyenler için belirli kriterler belirlemiştir. Bu kriterler arasında iş gücü kaybının ölçümü ve sigortalılık süresi gibi faktörler bulunur. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için SGK'nın belirlediği hastalıklardan birine sahip olmak gerekmektedir.

KİMLER MALULEN EMEKLİ OLABİLİR?

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, iş hayatına başlamış sigortalı vatandaşlar, belirli hastalıklara yakalanmaları durumunda malulen emeklilik başvurusunda bulunabilir. Malulen emeklilik hakkı, iş gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşandığında devreye girer. Bu sağlık kayıplarının belgelendirilmesi ve resmi raporlar ile onaylanması gerekmektedir.

SGK'nın belirlediği hastalıkları geçiren vatandaşlar, sigortalılık süreleri ve prim günlerini tamamladıkları takdirde erken emekli olma hakkına sahip olabilirler. Ayrıca, bu hakka sahip olabilmek için 10 yıl sigortalı çalışma ve 1800 gün prim ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların başında en az 10 yıl sigortalı çalışma süresi ve 1800 gün prim ödeme zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca, SGK tarafından belirlenen maluliyet oranına göre iş gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmiş olma koşulu aranıyor.

Hastalıkların yanı sıra, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlar da malulen emeklilik için değerlendirilen sebepler arasında yer alıyor. Bu durumların resmi sağlık raporları ile tescillenmesi ve SGK tarafından onaylanması da büyük önem taşıyor.

MALULEN EMEKLİLİK HASTALIKLARI NELERDİR?

SGK, malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıkların listesini açıklamış durumda. Bu hastalıklardan birine yakalanan vatandaşlar, iş gücünde ciddi bir kayıp yaşamaları halinde erken emeklilik hakkını kullanabilir. İşte SGK'nın açıkladığı hastalıklar:

1. Kanser

Kanser hastalığı, malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalık, iş gücünde yüzde 60'ın üzerinde bir kayba yol açması durumunda erken emeklilik imkanı sunuyor.

2. Epilepsi

Epilepsi hastalığı nedeniyle çalışma kapasitesinde önemli bir kayıp yaşayan bireyler, malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

3. Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı da SGK'nın malulen emeklilik kapsamına aldığı sağlık sorunları arasında bulunuyor.

4. Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, kişinin çalışma gücünü büyük ölçüde kaybetmesine yol açtığı durumlarda malulen emeklilik hakkı tanınan hastalıklardan biridir.

5. Behçet Hastalığı

Behçet hastalığı, iş gücünde büyük kayıplara yol açtığında malulen emeklilik fırsatından yararlanmayı sağlayan hastalıklar arasında yer alıyor.

6. Organ Nakli (Kemik İliği Hariç)

Organ nakli geçiren bireyler, kemik iliği hariç diğer organ nakillerinde malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

7. AIDS

AIDS hastalığı, iş gücü kaybına neden olduğunda SGK'nın sunduğu erken emeklilik imkanlarından yararlanılabiliyor.

8. Tüberküloz

Tüberküloz hastalığı nedeniyle iş gücü kaybı yaşayan bireyler, malulen emeklilik hakkına sahip olabilir.

9. Siroz

Siroz hastalığı, çalışma gücünde ciddi kayıplara yol açtığında erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

10. Zeka Geriliği

Zeka geriliği yaşayan bireyler, malulen emeklilik kapsamına alınan durumlar arasında bulunuyor.

11. Şizofreni

Şizofreni hastalığı nedeniyle iş gücünü kaybeden bireyler, SGK'nın sunduğu erken emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

12. Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk da malulen emeklilik hakkı tanıyan hastalıklar arasında yer alıyor.

13. Multipl Skleroz (MS)

MS hastalığı, iş gücü kaybına yol açtığında SGK’nın sunduğu erken emeklilik imkanlarından yararlanmayı sağlıyor.

14. Serebral Palsi

Serebral palsi hastalığı olan bireyler, malulen emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

15. Felç

Felç geçiren bireyler, çalışma kapasitelerindeki büyük kayıplar nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar.

16. Uzuv Kayıpları

Uzuv kayıpları da malulen emeklilik hakkı tanıyan durumlardan biridir.

17. Demans

Demans hastalığına yakalanan bireyler, çalışma gücünde ciddi kayıplar yaşadıklarında erken emeklilik hakkından faydalanabilirler.

18. Görme Kaybı

Görme kaybı, iş gücünü ciddi şekilde etkileyen bir durum olduğunda malulen emeklilik hakkı tanınan durumlardan biridir.

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