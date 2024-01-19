SGK son çağrıyı yaptı! Yüksek maaşlı iş arayanlara fırsat doğdu

Cumhurbaşkanlığı SBB tarafından yayımlanan duyuruda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), programcı ve analist pozisyonlarına personel alımı yapacak. Başvurular 12 Ocak 2024'te sona eriyor. Başvuru sahiplerinin belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

SGK personeli alımı şartları

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları karşılamaktadır.

2- Talep tarihinde Sosyal Sigortalardan emeklilik veya yaşlılık yardımlarından yararlanma hakkına sahip olmaymaması gerekmektedir.

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği KPSSP3 tipi personel seçme sınavı (KPSS) (B) grubundan en az 60 puan almış olmak ve puan türü halen geçerliliğini sürdürmelidir.

4- Son başvuru tarihinden önce YDS/e-YDS'den asgari seviye puanını (D) almış olmak (Yabancı dilin denkliği ve geçerlilik süresi için 06.04.2021 tarihli ÖSYM “Uluslararası Yabancı Dil Sınavı Eşdeğer Belgesi” esas alınacaktır) sınav sonuç belgeleri.) veya dil yeterliliği açısından ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan başka belgeye sahip olmak ya da yurt içi veya yurt dışında İngilizce eğitim veren üniversitelerden üniversite diploması almış olmak (bu sayede adayın İngilizce dil seviyesi “D” olur). Notlandırma kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından YDS dışı İngilizce sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer olacak şekilde belirlenen puanı almış olmak gerekmektedir.

5- 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli ajans, kamu kuruluşunda çalışırken, sözleşmenin hizmet sözleşmesi esasları durumuna aykırı davranışları nedeniyle söz konusu kurum veya kuruluş tarafından sözleşmesi feshedilmemiş olunması gerekiyor.

6- Görevleri sürekli yerine getirmenize engel olacak hastalık yaşamamak.





Başvuru tarihi ve yeri

SGK personel alım başvuruları, Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Portalı - Kamu İşe Alım veya Devlet portalındaki Kariyer Portalı (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 29 Aralık - 12 Ocak tarihleri ​​arasında elektronik ortamda yapılmalıdır. Posta, kargo vb. kabul edilmeyecektir.) Adaylar tabloda belirtilmiş olan gruplardan yalnızca birisine başvurabilecek olup, sınava girme koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Tüm detaylara aşağıdaki rehberden ulaşabilirsiniz.











