Siirt Valisi Kızılkaya: Karla Mücadelede Tüm Ekipler Seferber Edildi

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, yoğun kar yağışıyla mücadelede GAMER koordinasyonunda 7 gün 24 saat görev yapan ekiplerin sahada olduğunu belirtti; vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:51
GAMER koordinasyonu ile 7 gün 24 saat sahada çalışma

Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri ve önerileri dinledi.

Vali Kızılkaya, yoğun kar yağışına rağmen kent genelinde fedakârca görev yapan belediye ekiplerini sahada ziyaret etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalara katkı sağlayan personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Karla mücadelede tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Kızılkaya, valilik bünyesinde GAMER’de oluşturulan kriz masası koordinasyonunda ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yaptığını, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunan Vali Kızılkaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, kış lastiği ve zincir kullanımına dikkat edilmesi ve mümkün olduğunda toplu taşımanın tercih edilmesinin önemine işaret etti.

