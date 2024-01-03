Şimdiden hazırlıklara başlayın! Günler içinde yok artık denilen başımıza gelecek

Türkiye Kar Altına Gömülüyor: Meteorolog Kerem Ökten'den Kar Uyarısı!

Ülkemizi kışın soğuk kollarına bırakacak olan kar yağışı haberi, meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'in dudaklarından döküldü. Sosyal medya platformlarından yaptığı detaylı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Ökten, Türkiye genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışına dair ipuçlarını paylaştı.

Özellikle kışın karla kaplı doğası ve beyaz örtü altında geçirilecek günlerin hayalini kuranlar için müjdeli haber, Kerem Ökten'in paylaşımında gizli. Ökten, ülkemizi saran büyük bir kar yağışı sisteminin habercisi olduğunu belirtiyor ve 850 hPa'da eksi 15 derecelere kadar inebilecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğimizi aktarıyor.





Kerem Ökten'in sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru şu şekilde:

"Ciddi bir kar yağışı sistemi yolda gibi görünüyor. 850 hPa'da eksi 15'lere bile inen çok sayıda senaryo var. Az kaldı beyaz güzelliğe... ❄️"

Bu açıklama, özellikle kuzey bölgelerden güneye kadar geniş bir coğrafyanın bu kar yağışından etkileneceğini gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında kar manzarası özlemini çekenler, Kerem Ökten'in bu müjdeli haberini heyecanla beklemeye başladı. Ökten'in ifadesine göre, kar yağışı 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, -15'e kadar inecek ve ülkenin birçok noktasında beyaz bir örtü oluşturacak.

Bu beklenen kar yağışıyla birlikte, kışın romantik atmosferinden ve kar altındaki doğanın güzelliklerinden keyif almak isteyenler için harika bir dönem kapıda gibi görünüyor.