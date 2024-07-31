Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Et ve Süt Kurumu, Adana'da şoför pozisyonları için İŞKUR üzerinden kamu işçi alımı yapıyor. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:51
Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Et ve Süt Kurumu Adana'da Şoför Alımı Yapacak!

Et ve Süt Kurumu, Adana'da kamu işçi alımı kapsamında şoför pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Bu kapsamda, İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek ve belirlenen nitelikleri taşıyan adaylar arasından seçimler noter kurasıyla belirlenecek.,

personel alımı

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Başvuru Süresi ve Yöntemi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular kabul edilmektedir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Tek İlan Başvurusu: Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

Liste Seçimi: İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçmelidir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

Kura Çekimi: Başvuru yapan tüm adaylar, öncelikliler de dâhil olmak üzere, noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dört katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

Belge Teslimi: Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin belgelerini ilgili kamu kurumuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda veya kurumun internet sitesinde duyurulacaktır. Belge teslimi, kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

Sınav Bilgileri: Sınav günü, saati ve yeri, kamu kurumunun internet sitesinde duyurulacak olup, bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öncelik Hakları: Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

Yerleşim Yeri Adresi: Başvurularda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

Gerçeğe Aykırı Beyanlar: Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacak ve işe alınma işlemleri iptal edilecektir. İŞKUR ve ilanı veren kamu kurum ve kuruluşları yasal işlem yapma haklarını saklı tutar.

ÖZEL ŞARTLAR

CE Sınıfı Ehliyet: Adayların CE sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

Dijital Ehliyet: Dijital ehliyete sahip olmak zorunludur.

SRC3 ve SRC4 Belgeleri: Adayların SRC3 ve SRC4 belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Psikoteknik Belgesi: Psikoteknik belgesine sahip olmak zorunludur.

Sağlık Raporu: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ

Başvuru belgelerinin kontrolü kura çekiminden önce yapılacak olup, adayların 09.08.2024 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası Müdürlüğüne evraklarını şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların teslim edilmemesi halinde adaylar noter kurasına dahil edilmeyecektir.

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLAR

Kura çekimi, 12 Ağustos 2024 saat 10:30’da Adana Et ve Süt Kombinası Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, isteyen adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası sonrası nihai listede ismi yer alan adaylara sınav tarihi, şartları ve istenecek evraklar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün web sitesinde (www.esk.gov.tr) duyurulacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÜCRET

Çalışma saatleri 07:00-17:00 olmak üzere haftada 45 saattir. Ücret toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecektir.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
6
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...