Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Et ve Süt Kurumu Adana'da Şoför Alımı Yapacak!



Et ve Süt Kurumu, Adana'da kamu işçi alımı kapsamında şoför pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Bu kapsamda, İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilecek ve belirlenen nitelikleri taşıyan adaylar arasından seçimler noter kurasıyla belirlenecek.,





BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

Başvuru Süresi ve Yöntemi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular kabul edilmektedir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.



Tek İlan Başvurusu: Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

Liste Seçimi: İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçmelidir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

Kura Çekimi: Başvuru yapan tüm adaylar, öncelikliler de dâhil olmak üzere, noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dört katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

Belge Teslimi: Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin belgelerini ilgili kamu kurumuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda veya kurumun internet sitesinde duyurulacaktır. Belge teslimi, kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

Sınav Bilgileri: Sınav günü, saati ve yeri, kamu kurumunun internet sitesinde duyurulacak olup, bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek ve adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öncelik Hakları: Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

Yerleşim Yeri Adresi: Başvurularda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

Gerçeğe Aykırı Beyanlar: Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacak ve işe alınma işlemleri iptal edilecektir. İŞKUR ve ilanı veren kamu kurum ve kuruluşları yasal işlem yapma haklarını saklı tutar.

ÖZEL ŞARTLAR

CE Sınıfı Ehliyet: Adayların CE sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

Dijital Ehliyet: Dijital ehliyete sahip olmak zorunludur.

SRC3 ve SRC4 Belgeleri: Adayların SRC3 ve SRC4 belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Psikoteknik Belgesi: Psikoteknik belgesine sahip olmak zorunludur.

Sağlık Raporu: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir olduğunu ve herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekmektedir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ

Başvuru belgelerinin kontrolü kura çekiminden önce yapılacak olup, adayların 09.08.2024 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Adana Et Kombinası Müdürlüğüne evraklarını şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların teslim edilmemesi halinde adaylar noter kurasına dahil edilmeyecektir.

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLAR

Kura çekimi, 12 Ağustos 2024 saat 10:30’da Adana Et ve Süt Kombinası Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, isteyen adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası sonrası nihai listede ismi yer alan adaylara sınav tarihi, şartları ve istenecek evraklar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün web sitesinde (www.esk.gov.tr) duyurulacak olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÜCRET

Çalışma saatleri 07:00-17:00 olmak üzere haftada 45 saattir. Ücret toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecektir.