Sincan Belediyesi'nde Hafta Sonu Tiyatrosu: 'Bir Sevgi Masalı' Lale Konferans Salonu'nda

Sincan Belediyesi'nde Hafta Sonu Tiyatrosu: 'Bir Sevgi Masalı' Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda

Sincan Belediyesi, hafta sonları düzenlediği ücretsiz tiyatro oyunlarıyla kültür-sanat programını sürdürüyor ve etkinlikleriyle büyük beğeni topluyor. Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda sahnelenen 'Bir Sevgi Masalı', çocuk izleyicilerle buluştu.

Çocuklar için 'Bir Sevgi Masalı'

'Bir Sevgi Masalı' oyununda arkadaşlık ve dostluk temaları ön plana çıkarıldı; paylaşmanın önemi eğlenceli karakterler aracılığıyla anlatıldı. Sıcak anlatımı ve renkli sahne tasarımıyla oyun, 4-12 yaş grubuna hitap ederek çocuklara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Oyun boyunca salonda kahkaha ve neşe eksik olmadı.

Yetişkin oyunları da sahneleniyor

Sincan Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanat etkinlikleriyle hem çocukların hem de yetişkinlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. İlçe, sadece çocuklara yönelik değil, aynı zamanda yetişkin oyunları ile de hafta sonları tiyatro programını sürdürmeye devam edecek.

