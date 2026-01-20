Sincan'da Peyzaj Hamlesi: Ağaç Budama, Fidan Dikimi ve Su Tasarrufu

Sincan’da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor

Sincan Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla kent estetiğini güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan işler arasında ağaç budama, fidan dikimi ve çim serme yer alıyor; çalışmalar aralıksız sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama ve dikim çalışmalarını planlı şekilde yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları yalnızca görsel iyileştirme sağlamıyor; aynı zamanda araç ve yaya güvenliği açısından da önem taşıyor.

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, açıklamada belirtildiği üzere ihtiyaç sahiplerine yakacak odun olarak dağıtılıyor. Bu uygulama hem kaynakların verimli kullanılmasına hem de sosyal dayanışmaya katkı sunuyor.

Kuru peyzaj ve su tasarrufu

Ekipler ayrıca kuru peyzaj uygulamalarıyla Sincan’a modern bir görünüm kazandırıyor. Bu yaklaşım, peyzaj düzenlemelerinde su tasarrufu sağlamayı hedeflerken sürdürülebilir kent anlayışını da destekliyor.

Sincan Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmalar, ilçede yaşam kalitesini yükseltmeyi ve yeşil alanların kullanımını artırmayı amaçlıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR