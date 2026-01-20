Sincan'da Peyzaj Hamlesi: Ağaç Budama, Fidan Dikimi ve Su Tasarrufu

Sincan Belediyesi, ağaç budama, fidan dikimi ve çim serme çalışmalarıyla kent estetiğini yükseltiyor; budanan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:05
Sincan'da Peyzaj Hamlesi: Ağaç Budama, Fidan Dikimi ve Su Tasarrufu

Sincan’da çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları aralıksız sürüyor

Sincan Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla kent estetiğini güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan işler arasında ağaç budama, fidan dikimi ve çim serme yer alıyor; çalışmalar aralıksız sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, budama ve dikim çalışmalarını planlı şekilde yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları yalnızca görsel iyileştirme sağlamıyor; aynı zamanda araç ve yaya güvenliği açısından da önem taşıyor.

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar, açıklamada belirtildiği üzere ihtiyaç sahiplerine yakacak odun olarak dağıtılıyor. Bu uygulama hem kaynakların verimli kullanılmasına hem de sosyal dayanışmaya katkı sunuyor.

Kuru peyzaj ve su tasarrufu

Ekipler ayrıca kuru peyzaj uygulamalarıyla Sincan’a modern bir görünüm kazandırıyor. Bu yaklaşım, peyzaj düzenlemelerinde su tasarrufu sağlamayı hedeflerken sürdürülebilir kent anlayışını da destekliyor.

Sincan Belediyesi'nin yürüttüğü bu çalışmalar, ilçede yaşam kalitesini yükseltmeyi ve yeşil alanların kullanımını artırmayı amaçlıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
4
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
5
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma
6
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
7
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları