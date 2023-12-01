Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı'dan güzel haber geldi! Bu illerde yüzler gülüyor

Türkiye'nin en mutlu illeri belli oldu! Buralarda yaşayanlar çok şanslı! Tüm detaylar haberimizde.

Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı'dan güzel haber geldi! Bu illerde yüzler gülüyor
Yayın Tarihi:

Bu illerde yaşayan insanların yüzleri her zaman gülüyor! Mutluluk oranları çok fazla! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre en mutlu şehirlerin ilk sırasında Sinop yer alıyor. 216 bin 460 nüfusu olan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ilde mutluluk oranı yüzde 77.66. Afyonkarahisar ise yüzde 76.43 oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Listedeki diğer iller ve mutluluk oranları şu şekilde;

türkiye'nin en mutlu illeri listesi

-Bayburt yüzde 75.91

-Kırıkkale yüzde 75.48

-Kütahya yüzde 73.76

-Çankırı yüzde 73.5

-Düzce yüzde 72.77

-Uşak yüzde 72.34

-Siirt yüzde 71.65

-Şırnak yüzde 71.36

Öne Çıkanlar
Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 15 dakikada hazırlanan elmalı kurabiye tarifi parmaklarınızı yedirtecek Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 15 dakikada hazırlanan elmalı kurabiye tarifi parmaklarınızı yedirtecek
Doları olanlar dikkat! Ekranlarda bu rakamı görmeye hazır olun: Bir anda binlerce lira buhar olabilir Doları olanlar dikkat! Ekranlarda bu rakamı görmeye hazır olun: Bir anda binlerce lira buhar olabilir
İzmir'de iş arayanlara KPSS 60 puanla memurluk şansı! Başvurular resmen başladı İzmir'de iş arayanlara KPSS 60 puanla memurluk şansı! Başvurular resmen başladı
Çok Okunanlar
Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 15 dakikada hazırlanan elmalı kurabiye tarifi parmaklarınızı yedirtecek Misafirleriniz bu lezzete bayılacak! 15 dakikada hazırlanan elmalı kurabiye tarifi parmaklarınızı yedirtecek Sadece KPSS 60 puanla belediyede memur olabilirsiniz! Diplomasını getirene 5 belediyeden iş imkanı Sadece KPSS 60 puanla belediyede memur olabilirsiniz! Diplomasını getirene 5 belediyeden iş imkanı İzmir'de iş arayanlara KPSS 60 puanla memurluk şansı! Başvurular resmen başladı İzmir'de iş arayanlara KPSS 60 puanla memurluk şansı! Başvurular resmen başladı Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle! Pastane Usulü Yormayan, Tadını da Damakta Bırakan Nefis Tatlı: Supangle! Kız Bebek İsimleri Rehberi: Güzel, Anlamlı ve Özgün İsimler ve Anlamları Kız Bebek İsimleri Rehberi: Güzel, Anlamlı ve Özgün İsimler ve Anlamları