Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı'dan güzel haber geldi! Bu illerde yüzler gülüyor

Bu illerde yaşayan insanların yüzleri her zaman gülüyor! Mutluluk oranları çok fazla! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İLLERİ

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre en mutlu şehirlerin ilk sırasında Sinop yer alıyor. 216 bin 460 nüfusu olan ve üç tarafı denizlerle çevrili olan ilde mutluluk oranı yüzde 77.66. Afyonkarahisar ise yüzde 76.43 oranıyla ikinci sıraya yerleşti. Listedeki diğer iller ve mutluluk oranları şu şekilde;





-Bayburt yüzde 75.91

-Kırıkkale yüzde 75.48

-Kütahya yüzde 73.76

-Çankırı yüzde 73.5

-Düzce yüzde 72.77

-Uşak yüzde 72.34

-Siirt yüzde 71.65

-Şırnak yüzde 71.36