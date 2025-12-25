Sinop İnaltı Mağarası kış molası: 25 Aralık 2025–20 Mart 2026 kapalı
Ziyaretçi güvenliği için geçici kapanış kararı
Doğa Koruma ve Millî Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Sinop Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, olumsuz mevsim şartları nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.
Yapılan açıklamada, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda tabiat parkının 25 Aralık 2025 ile 20 Mart 2026 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği bildirildi.
Yetkililer, hava ve arazi koşullarının uygun hale gelmesinin ardından İnaltı Mağarası Tabiat Parkının yeniden ziyaretçilere açılacağını belirtti.
