Sinop İnaltı Mağarası kış molası: 25 Aralık 2025–20 Mart 2026 kapalı

Sinop'taki İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Aralık 2025 - 20 Mart 2026 tarihlerinde ziyaretlere kapatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:30
Ziyaretçi güvenliği için geçici kapanış kararı

Doğa Koruma ve Millî Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Sinop Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan İnaltı Mağarası Tabiat Parkı, olumsuz mevsim şartları nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatıldı.

Yapılan açıklamada, ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar doğrultusunda tabiat parkının 25 Aralık 2025 ile 20 Mart 2026 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, hava ve arazi koşullarının uygun hale gelmesinin ardından İnaltı Mağarası Tabiat Parkının yeniden ziyaretçilere açılacağını belirtti.

