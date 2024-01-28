Sivas'ın ilçesiydi ama artık değil! O ile bağlandı

O ilçe artık Sivas'ın değil! Tüm detaylar haberimizde.

Sivas'ın ilçesiydi ama artık değil! O ile bağlandı
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O ilçe artık başka bir ile bağlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İLÇE BAŞKA BİR İLE BAĞLANDI

Ülkede il ve ilçe sayıları sık sık değişirken mülki sınırlar da değişmeye devam ediyor. Akkışla ilçesi beyaz kayalar ve kışlak olarak da kullanılabiliyor ve Sivas ilinin sınırlarında yer alıyordu. Akkışla ilçesi Kayseri ilinin 1923 senesinde il olması sonrasında Kayseri Pınarbaşı ilçesine bağlandı. 

o ilçe kayseri'ye bağlandı

Kuzu Güdenli isimli aşiret tarafından kurulan ilçe Bünyan ilçe olduktan sonra oraya geçti. 1987 senesinde Akkışla kanun sonrasında ilçe oldu ve 14 mahalleyle birlikte nüfusu 5 binden fazla kişiden oluşuyor. Ekonomisi ise tarım ve hayvancılıktan oluşuyor. Akkışla Belediyesi logosunda ise gilaburu meyvesi yer alıyor. Kayseri ilinde yetişen bu meyve sağlığa birçok fayda sağlıyor. Akkışla gilaburu meyvesi 2021 senesinde coğrafi işaret tescili aldı. 

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